Новости партнеров

Виктор Гончаренко: Головин мог и избежать желтой карточки

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча против "Црвены Звезды" прокомментировал полученную желтую карточку полузащитником Александром Головиным, из-за которой футболист пропустит ответный матч с сербский клубом.

"Дисквалификация Головина – это потеря, он очень креативный игрок в середине поля. Но мы попытаемся его заменить. Я думаю, Головин мог и избежать этой желтой карточки", - цитирует Гончаренко "Спортски Журнал".
Теги: Гончаренко ЦСКА Црвена Звезда Головин
Вчера, 23:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Кокаинум (Вчера, 23:58) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну да, там КК должна быть smile


--------------------
Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.