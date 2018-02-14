Гонсало Игуаин - автор самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин отметился дублем в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".Аргентинцу потребовалось всего 8 минут и 7 секунд, чтобы забить два гола в ворота лондонской команды. Это самый быстрый дубль в истории Лиги чемпионов – ранее рекорд принадлежал бывшему футболисту "Интера" Хулио Крусу, который в матче против "Спартака" в сезоне-2006/07 оформил дубль за 8 минут 30 секунд.