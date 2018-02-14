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Гонсало Игуаин - автор самого быстрого дубля в истории Лиги чемпионов

Форвард "Ювентуса" Гонсало Игуаин отметился дублем в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".

Аргентинцу потребовалось всего 8 минут и 7 секунд, чтобы забить два гола в ворота лондонской команды. Это самый быстрый дубль в истории Лиги чемпионов – ранее рекорд принадлежал бывшему футболисту "Интера" Хулио Крусу, который в матче против "Спартака" в сезоне-2006/07 оформил дубль за 8 минут 30 секунд.

Mister Chip
Теги: Игуаин Ювентус Тоттенхэм
Сегодня, 00:16
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(0)
№2 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:00) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Заголовок...другие дубликаты в истории не самые)


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: dyadenka Москва (Сегодня, 00:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Не знал об этом рекорде поросят.
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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