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"Ювентус" и "Тоттенхэм" забили друг другу по два мяча

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Тоттенхэмом".

Лига чемпионов

1/8 финала

"Ювентус" – "Тоттенхэм" 2:2

Голы: Игуаин, 2, 9 (пен.), Кейн, 37, Эриксен, 73

Нереализованный пенальти: Игуаин, 45+1

"Ювентус": Буффон – Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Сандро – Хедира, (Бетанкур, 73), Пьянич, Бернардески – Дуглас Коста, Игуаин, Манджукич, (Стураро, 79).

"Тоттенхэм": Ллорис – Орье, Санчес, Фертонген, Дэйвис – Дайер, Дембеле – Эриксен, (Ваньяма, 90+1), Деле Алли, (Хын-Мин Сон, 85), Ламела, (Моура, 89), – Кейн.

Предупреждения: Дэвис, 9, Бенатиа, 44, Орье, 48, Игуаин, 61, Бетанкур, 80
Теги: Ювентус Тоттенхэм
Сегодня, 00:37
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(1)
№4 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:02) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Отличный матч. Но, жаль, что Юве упустил победу, нельзя 80 минут играть на удержание, тем-более дома. Теперь будет очень сложно пройти дальше


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 00:58) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Терек»
Ниочёмный футболишко, лучше Рубин-Амкар посмотреть, намного веселее.
Российский футбол - самый зрелищный!
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:50) #
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Игра - огонь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 00:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вот он - футбола миг!
На точке мяч...разбег...
Сорвавшийся хет-трик,
Родившийся камбэк!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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