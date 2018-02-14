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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ювентус" и "Тоттенхэм" забили друг другу по два мяча
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Ювентус" на своем поле сыграл вничью с "Тоттенхэмом".
Лига чемпионов
1/8 финала
"Ювентус" – "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Игуаин, 2, 9 (пен.), Кейн, 37, Эриксен, 73
Нереализованный пенальти: Игуаин, 45+1
"Ювентус": Буффон – Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Сандро – Хедира, (Бетанкур, 73), Пьянич, Бернардески – Дуглас Коста, Игуаин, Манджукич, (Стураро, 79).
"Тоттенхэм": Ллорис – Орье, Санчес, Фертонген, Дэйвис – Дайер, Дембеле – Эриксен, (Ваньяма, 90+1), Деле Алли, (Хын-Мин Сон, 85), Ламела, (Моура, 89), – Кейн.
Предупреждения: Дэвис, 9, Бенатиа, 44, Орье, 48, Игуаин, 61, Бетанкур, 80
Лига чемпионов
1/8 финала
"Ювентус" – "Тоттенхэм" 2:2
Голы: Игуаин, 2, 9 (пен.), Кейн, 37, Эриксен, 73
Нереализованный пенальти: Игуаин, 45+1
"Ювентус": Буффон – Де Шильо, Бенатиа, Кьеллини, Сандро – Хедира, (Бетанкур, 73), Пьянич, Бернардески – Дуглас Коста, Игуаин, Манджукич, (Стураро, 79).
"Тоттенхэм": Ллорис – Орье, Санчес, Фертонген, Дэйвис – Дайер, Дембеле – Эриксен, (Ваньяма, 90+1), Деле Алли, (Хын-Мин Сон, 85), Ламела, (Моура, 89), – Кейн.
Предупреждения: Дэвис, 9, Бенатиа, 44, Орье, 48, Игуаин, 61, Бетанкур, 80
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