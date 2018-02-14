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"Манчестер Сити" на выезде забил "Базелю" четыре гола

"Базель" на своем поле с крупным счетом уступил "Манчестер Сити" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

1/8 финала

"Базель" – "Манчестер Сити" 0:4

Голы: Гюндоган, 14, Б. Силва, 18, Агуэро, 23, Гюндоган, 53.

"Базель": Вацлик, Ланг, Джака, Лакруа, Сухи, Риверос, Эльюнусси (Буа, 85), Ди, Фрай, Штокер (Айети, 71), Оберлен.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Компани, Отаменди, Делф, Гюндоган, Фернандиньо, Де Брюйне (Д. Сильва, 63), Б. Силва, Агуэро (Данило, 85), Стерлинг (Сане, 57).

Предупреждения: Джака, 38, Фернандиньо, 59, Ди, 89, Гюндоган, 89.
Теги: Базель Манчестер Сити
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