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Гарри Кейн: могли сдаться после второго гола, но команда показала характер

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн высказался относительно первого матча против "Ювентуса" (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы могли сдаться после второго гола, но команда показала характер. Сыграли классно, считаю, что заслужили ничью. Можно сказать, что это отличный результат, ведь ответная игра пройдет в Лондоне", – приводит слова Кейна Football Italia.
Теги: Кейн Тоттенхэм
Сегодня, 10:47
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