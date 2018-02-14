Гарри Кейн: могли сдаться после второго гола, но команда показала характер

Нападающий "Тоттенхэма" Гарри Кейн высказался относительно первого матча против "Ювентуса" (2:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов."Мы могли сдаться после второго гола, но команда показала характер. Сыграли классно, считаю, что заслужили ничью. Можно сказать, что это отличный результат, ведь ответная игра пройдет в Лондоне", – приводит слова Кейна Football Italia.