Новости партнеров

Доменико Кришито: "Зенит" достаточно силен для того, чтобы пройти "Селтик", но просто не будет

Капитан "Зенита" Доменико Кришито высказался в преддверии матча с "Селтиком" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Да, "Бавария" и "ПСЖ" одержали крупные победы над шотландцами, но ведь и мы пока не встречались с топ-клубами. В Лиге Европы у нас были более скромные соперники.

Я смотрел достаточно много видео с матчей "Селтика" и знаю, о чем говорю. Разумеется, мы достаточно сильны для того, чтобы пройти такого соперника, но просто не будет. Важно сыграть как настоящая команда", - передает слова Кришито "Р-Спорт".
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 11:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.