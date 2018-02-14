Новости партнеров

Бибрас Натхо: болельщики "Црвены Звезды" оказывали давление, но мы не дрогнули

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо прокомментировал выездной матч 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой".

"Это была непростая игра, непростой стадион. Болельщики "Црвены Звезды" оказывали на нас давление, но мы не дрогнули и играли хорошо.

Конечно, хотелось забить в гостях, но 0:0 – нормальный результат. Теперь нужно побеждать в дома. Нам не хватало последнего результативного действия.

Мы контролировали игру и мяч, имели моменты, но не реализовали их. Мы отлично поработали на сборах, физика в порядке, ноги бегут", - передает слова Натхо пресс-служба клуба.

Теги: Натхо ЦСКА
Сегодня, 12:59
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.