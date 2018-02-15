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"Ливерпуль" в гостях забил пять голов "Порту"

В матче первого тура 1/8 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" на выезде победил "Порту" – 5:0.

Лига чемпионов

1/8 финала

"Порту" – "Ливерпуль" 0:5

Голы: Мане, 26, 56, 85, Салах, 30, Фирмино, 70

"Порту": Са, Рикарду, Рейес, Маркано, Теллес, Эррера, Оливейра, (Пасьенса, 75), Монтейро, Браими, (Уорис, 64), Марега, Тикиньо.

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, (Гомес, 80), ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Милнер, Хендерсон, (Матип, 77), Вейналдум, Мане, Салах, Фирмино, (Ингз, 80).
Теги: Порту Ливерпуль
Сегодня, 00:38
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7
(1)
№7 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 01:07) #
  • -1
  •  (3)
online

Спартак дома сыграл 1-1
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№6 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:54) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Блин, пять даже для Порту овердохрена.
Пул с прохождением в 1/4 финал.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:54) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Жестко


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 00:51) #
  • -4
  •  (8)

ждём свинячих отмазок, они само Порту 0-5 выепали, а мы всего лишь Спартак
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№3 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 00:50) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
А Вы Спартак Спартак..
Ливер просто монстры !

А салах нам крови попьет


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Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 00:42) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Жуть. no_mouth expressionless neutral_face
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№1 Написал: romazab Москва (Сегодня, 00:41) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ну ливер штампует голы
Регистрация: 5.10.2011 [жалоба]
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