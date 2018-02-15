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Криштиану Роналду обошел "Шахтер" и "Монако" по голам в Лиге чемпионов

Форвард "Реала" Криштиану Роналду забил два гола в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (3:1).

Эти голы стали для 33-летнего футболиста 100-м и 101-м в турнире за королевский клуб, а всего в турнире он уже забил 116 мячей.

Португалец по голам в Лиге чемпионов обошел "Монако" и "Шахтер", сообщает Sky Sports. Всего 19 клубов в истории Лиги чемпионов забили больше Роналду.
Теги: Роналду Реал
Сегодня, 01:01
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(1)
№2 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 01:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Это наверное лучшее что есть в футболе!


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Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: Седой Россия (Сегодня, 01:06) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Машина


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
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