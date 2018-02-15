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Садио Мане: это не был легкий матч для нас, хоть мы и забили 5 голов

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане прокомментировал победу над "Порту" (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Честно говоря, это не был легкий матч для нас, хоть мы и забили 5 голов. Мы показали отличный футбол с самого начала и до конца встречи.

Мой хет-трик? Большего всего мне понравился мой третий гол. Красивый удар. Я всегда наслаждался игрой со своими партнерами по "Ливерпулю". Ты никто без команды за спиной", - цитирует Мане ВВС.
Теги: Мане Ливерпуль Порту
Сегодня, 01:22
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№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 01:47) #
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online

в Москве смогли только один
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 01:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Вы отморозки просто.. Порно машина лиги чемпионов


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Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
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