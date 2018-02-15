Садио Мане: это не был легкий матч для нас, хоть мы и забили 5 голов

Нападающий "Ливерпуля" Садио Мане прокомментировал победу над "Порту" (5:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов."Честно говоря, это не был легкий матч для нас, хоть мы и забили 5 голов. Мы показали отличный футбол с самого начала и до конца встречи.Мой хет-трик? Большего всего мне понравился мой третий гол. Красивый удар. Я всегда наслаждался игрой со своими партнерами по "Ливерпулю". Ты никто без команды за спиной", - цитирует Мане ВВС.