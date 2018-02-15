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Александр Бубнов: мы вправе ждать успеха от "Спартака"

Известный эксперт Александр Бубнов оценил команды в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы "Спартак" - "Атлетик".

"Атлетик" – крепкий середняк испанской лиги, что говорит о нем, как о серьезном сопернике. Хорошо играют в обороне, сильно смотрятся на своем поле…

Да, они продали ведущего центрального защитника Эмерика Лапорта в "Сити", но быстро нашли замену. Впрочем, Иниго Мартинесу, как бы хорош он не был, потребуется время, чтобы вписаться в состав.

Красно-белые подходят к Лиге Европы почти в оптимальном составе, поэтому мы вправе ждать успеха от "Спартака", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Спартак
Сегодня, 10:40
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18
(5)
№18 Написал: ramil Россия (Сегодня, 13:04) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
нас своём поле главное не пропустить...
Регистрация: 17.05.2016 [жалоба]
№17 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 12:59) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: mustang
главное чемп , а говночашка нам не интересна

Привычнй идиотизм. А зачем чемпионство? Чтобы вступить в борьбу за ЕК, потом его проиграть,заявить, что это было скучно и все слить. Я смотрю. Федун и Гинер братья навек
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№16 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:56) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А я вот ниразу не уверен в успехе.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№15 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:41) #
  • +1
  •  (3)

Ничейка в первом матче будет хорошо. Все остальное ждем
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№14 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 12:40) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
mustang,
сначала хоть один европейский кубок завоюйте, а потом обсирайте его - а то, как в басне , про лису и виноград.


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№13 Написал: Бриг (Сегодня, 12:40) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Всем командам, сегодня удачи...
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№12 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:29) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
sweat_smile joy ЕЙ Богу прослезился!!! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№11 Написал: mustang (Сегодня, 12:29) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
главное чемп , а говночашка нам не интересна


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за спартак болеет интеллигенция
Регистрация: 23.12.2015 [жалоба]
№10 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 12:28) #
  • -4
  •  (4)

Локомотив скорее всего проиграет Ницце. Распиаренный Спартак сыграет в результативную ничью. Если Зенит не обыграет Селтик, то его как проект можно закрывать
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:18) #
  • +3
  •  (5)

Хорошо бы....... пива.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№8 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 12:14) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Мы вправе были ждать от Спартака победы, когда команда была на ходу, как сегодня Атлетик. Игры после зимнего перерыва крайне редко приносили нашим клубам желаемый результат.
В прогнозе согласен с Ловчевым.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:01) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sumzzz
Вот и сравним уровень крепкого середняка Испании с сектанским (хоть и называют некоторые народным) Спартаком.

Вот Рубин явно антинародный. 1 миллиард евро из бюджета Татарстана на ветер.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: spiri (Сегодня, 11:57) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
а кто спорит?? ждем-с... blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
№5 Написал: manatee Москва (Сегодня, 11:39) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Вот и сравним уровень крепкого середняка Испании с сектанским (хоть и называют некоторые народным) Спартаком.


Наеверное твой рубин народный, в рыбный день человек 25 приходит на матч)
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:36) #
  • -6
  •  (12)
Болеет за:
«Рубин»
Вот и сравним уровень крепкого середняка Испании с сектанским (хоть и называют некоторые народным) Спартаком.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 11:28) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Мы вправе ждать успеха от всех команд в ЛЕ
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: daveG MO (Сегодня, 11:15) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
от Спартака можно ждать чего угодно ))


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:47) #
  • +6
  •  (10)

Защитника,которого они купили, он не может играть в лиге Европы ,он заигран за реал сосьедат
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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