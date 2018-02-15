Форвард "Вест Бромвича" намерен опровергнуть обвинения в расизме

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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00:38
"Реал" одержал победу над "ПСЖ" (11)
"Реал" одержал победу над "ПСЖ" (11)
Вчера, 23:49
Микель Сан Хосе: в юношеской сборной игрок из Мадрида спрашивал, учат ли басков делать бомбы в школе
Микель Сан Хосе: в юношеской сборной игрок из Мадрида спрашивал, учат ли басков делать бомбы в школе
Вчера, 23:34
Бранислав Иванович присоединился к "Зениту" в Глазго (1)
Бранислав Иванович присоединился к "Зениту" в Глазго (1)
Вчера, 23:27
Луиз Адриано: отдам все силы, чтобы забивать голы и помочь "Спартаку" выйти в финал Лиги Европы
Луиз Адриано: отдам все силы, чтобы забивать голы и помочь "Спартаку" выйти в финал Лиги Европы
Вчера, 23:17
Роберто Манчини: "Селтик" мог бы выступать в АПЛ
Роберто Манчини: "Селтик" мог бы выступать в АПЛ
Вчера, 23:06
Министр спорта России: поступок игрока "Тосно" говорит о его низком уровне культуры (видео) (2)
Министр спорта России: поступок игрока "Тосно" говорит о его низком уровне культуры (видео) (2)
Вчера, 22:27
Сердар Таски: "Спартак" предвкушает встречу с "Атлетиком" (1)
Сердар Таски: "Спартак" предвкушает встречу с "Атлетиком" (1)
Вчера, 22:18
"Тюмень" выиграла у "Арарата" в Кубке ФНЛ
"Тюмень" выиграла у "Арарата" в Кубке ФНЛ
Вчера, 22:10
Криштиану Роналду - в старте "Реала" на игру с "ПСЖ" (6)
Криштиану Роналду - в старте "Реала" на игру с "ПСЖ" (6)
Вчера, 21:46
Кришито Кришито: "Селтик" - серьезный соперник, но "Зенит" достаточно силен, чтобы его пройти (1)
Кришито Кришито: "Селтик" - серьезный соперник, но "Зенит" достаточно силен, чтобы его пройти (1)
Вчера, 21:34
Тренер "Атлетика": перед "Спартаком" смотрели матч шестилетней давности с "Локомотивом" (1)
Тренер "Атлетика": перед "Спартаком" смотрели матч шестилетней давности с "Локомотивом" (1)
Вчера, 21:24
Неманья Пейчинович: Балотелли – большая звезда, но есть и другие футболисты, с которыми также будет сложно
Неманья Пейчинович: Балотелли – большая звезда, но есть и другие футболисты, с которыми также будет сложно
Вчера, 21:11
Юрий Семин: победит тот, кто завтра будет лучше готов (1)
Юрий Семин: победит тот, кто завтра будет лучше готов (1)
Форвард "Вест Бромвича" намерен опровергнуть обвинения в расизме
Нападающий "Вест Бромвича" Джей Родригес нанял эксперта, способного читать по губам, чтобы доказать свою невиновность, информирует Telegraph.
28-летний англичанин обвиняется в расистских оскорблениях после заявления темнокожего защитника "Брайтона" Гаэтана Бонга. Инцидент произошел 13 января. Родригес с помощью эксперта намерен доказать, что не оскорблял игрока соперника.
28-летний англичанин обвиняется в расистских оскорблениях после заявления темнокожего защитника "Брайтона" Гаэтана Бонга. Инцидент произошел 13 января. Родригес с помощью эксперта намерен доказать, что не оскорблял игрока соперника.
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