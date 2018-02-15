Форвард "Вест Бромвича" намерен опровергнуть обвинения в расизме

Нападающий "Вест Бромвича" Джей Родригес нанял эксперта, способного читать по губам, чтобы доказать свою невиновность, информирует Telegraph.28-летний англичанин обвиняется в расистских оскорблениях после заявления темнокожего защитника "Брайтона" Гаэтана Бонга. Инцидент произошел 13 января. Родригес с помощью эксперта намерен доказать, что не оскорблял игрока соперника.