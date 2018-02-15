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Унаи Эмери: второй гол "Реала" выбил нас из колеи

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери уверен, что его команда не заслуживала поражения в мате с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мы провели хороший матч, очень хороший матч. Мы заслуживали лучшего. Я с оптимизмом жду ответный матч. У нас были моменты. Да, счет 1:3, но он не отражает события на поле.

С таким результатом тяжело смириться. Игроки хорошо проявили себя. Возможно, нам не хватало последнего паса, но в любом случае я считаю, что мы заслужили лучший результат, если посмотреть на качество игры. Исход матча решили мелочи.

Я уверен в этой команде. Мы все делали хорошо. У нас был шанс увезти лучший результат. "Реал" не контролировал игру. Они знали, что могут провести контратаку и забить - и они сделали это. Соперник забил второй гол, когда мы показывали свою лучшую игру, и это выбило нас из колеи", - цитирует Эмери официальный сайт УЕФА.
Теги: Эмери ПСЖ
Сегодня, 10:51
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№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:31) #
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online

Свои надо было забивать и мяч не передерживать. Слишком много потерь и привозов было.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:02) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Не умеет Эмери играть против грандов. Из-за того, что трясётся , совершает роковые ошибки.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
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Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: sergey3709 (Сегодня, 11:49) #
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Не надо было привозить себе самим пенальти
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: w1nn3r (Сегодня, 11:39) #
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Цитата: sumzzz
Эту игру проиграл именно Эмери, в тот момент когда заменил Кавани на правого крайнего защитника. Именно из зоны этого крайнего защитника убегали вышедшие на замену Васкес и Бэйл и именно оттуда прошли две голевые атаки.

вообщем да, только убегал Марко Асенсио, а не эти два....
Регистрация: 31.08.2017 [жалоба]
№1 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 11:34) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Рубин»
Эту игру проиграл именно Эмери, в тот момент когда заменил Кавани на правого крайнего защитника. Именно из зоны этого крайнего защитника убегали вышедшие на замену Васкес и Бэйл и именно оттуда прошли две голевые атаки.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
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