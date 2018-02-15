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Александр Бубнов: задача "Локомотива" - забить и постараться не проиграть

Эксперт Александр Бубнов высказался в преддверии матча плей-офф Лиги Европы между "Ниццей" и "Локомотивом".

"Локомотив" хорошо укомплектован и гораздо важнее – сыгран. Они спокойно прошли межсезонку, практически без новостей, что скорее хорошо, чем плохо. У Семина есть возможность для ротации во всех линиях. Ари и Фарфан должны составить очень мощную связку в нападении, тем более с поддержкой Алексея Миранчука и Фернандеша из глубины.

Марио Балотелли – лидер атак "Ниццы", который забивал много в прошлом сезоне, да и в нынешнем. Чудак вроде бы успокоился, перестал чудить и заставляет говорить о себе в первую очередь как о футболисте. Да и без него в составе достаточно качественных, опытных футболистов, которые подкрепляются талантливой молодежью.

"Ницца" – сильный соперник, у них есть еврокубковый опыт. Кроме того, чемпионат Франции в разгаре, а у "Ниццы" нет оснований не бороться в Лиге Европы. Они уже вряд ли поднимутся выше пятого места в Лиге 1, поэтому будут выкладываться в Лиге Европы.

Полагаю, что во Франции у "Ниццы" должно быть преимущество. Задача "Локомотива" – забить и постараться не проиграть", - передает слова эксперта "Sportbox".
Теги: Бубнов Локомотив
Сегодня, 11:08
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№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 13:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
охрененная мысль по гениальности.
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
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