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"Уфа" сыграет с "Леванте" на третьем сборе

Cтало известно, с кем футбольный клуб "Уфа" проведет контрольные встречи на заключительном учебно-тренировочном сборе в Испании.

18 февраля уфимская команда сыграет с клубом "Вентспилс" (Латвия), 21 февраля - с испанским "Леванте", а 24 февраля - с "Ред Арроус" (Замбия).

Сбор подопечных Сергея Семака проходит в испанском городе Бенидорм с 14 по 25 февраля.

ФК "Уфа"
Теги: Уфа
Сегодня, 11:39
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