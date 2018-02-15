"Уфа" сыграет с "Леванте" на третьем сборе

Cтало известно, с кем футбольный клуб "Уфа" проведет контрольные встречи на заключительном учебно-тренировочном сборе в Испании.18 февраля уфимская команда сыграет с клубом "Вентспилс" (Латвия), 21 февраля - с испанским "Леванте", а 24 февраля - с "Ред Арроус" (Замбия).Сбор подопечных Сергея Семака проходит в испанском городе Бенидорм с 14 по 25 февраля.