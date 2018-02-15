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Неймар: в прошлом году с "Барселоной" мы были в гораздо худшем положении

Нападающий "ПСЖ" Неймар прокомментировал поражение от "Реала" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

"Мы в сложной ситуации, но нет ничего невозможного. В прошлом году с "Барселоной" мы были в гораздо худшем положении, но смогли пройти в следующую стадию. Надеюсь, "ПСЖ" сможет это сделать.

Мы неплохо играли против "Реала", но в ответном матче нужно будет сыграть еще лучше, если хотим выбить Мадрид", - цитирует Неймара L'Equipe.
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 11:46
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№3 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 13:36) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну не знаю, Неймар в этот раз играл неплохо. единственное, я не понимаю его максимализма, т.е. либо бьет ото всюду когда нужно или не нужно, либо наоборот водит водит мяч, а бить не бьет... и это меняется от матча к матчу. играть на команду это великолепно, но иногда нужно и на себя ответственность брать, тем более Ковани был нулевой в этот раз. а страшного и впрямь ничего нет. гол на чужом поле вещь очень полезная.
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 13:25) #
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Болеет за:
«Зенит»
правда сейчас ты в другой команде ), которая как раз и была в лучшем положение
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:01) #
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  •  (2)

Проблема Неймара,чото он слишком много водится и при этом теряет мячи. Месси в этом плане действует куда разумней. А Рональдо лишний раз показал класс,так должен действовать лидер .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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