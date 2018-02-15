Неймар: в прошлом году с "Барселоной" мы были в гораздо худшем положении

Нападающий "ПСЖ" Неймар прокомментировал поражение от "Реала" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3)."Мы в сложной ситуации, но нет ничего невозможного. В прошлом году с "Барселоной" мы были в гораздо худшем положении, но смогли пройти в следующую стадию. Надеюсь, "ПСЖ" сможет это сделать.Мы неплохо играли против "Реала", но в ответном матче нужно будет сыграть еще лучше, если хотим выбить Мадрид", - цитирует Неймара L'Equipe.