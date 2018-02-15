"Спартак" сыграет в красном, "Атлетик" - в черном (фото)

"Спартак" представил форму для первого матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика".Москвичи сыграют против клуба из Бильбао в традиционной домашней экипировке красного цвета. "Атлетик" выйдет на поле "Открытие Арены" в форме черного цвета.Игра состоится сегодня, 15 февраля. Начало – 21.00 мск.