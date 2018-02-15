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"Спартак" сыграет в красном, "Атлетик" - в черном (фото)

"Спартак" представил форму для первого матче 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика".

Москвичи сыграют против клуба из Бильбао в традиционной домашней экипировке красного цвета. "Атлетик" выйдет на поле "Открытие Арены" в форме черного цвета.

Игра состоится сегодня, 15 февраля. Начало – 21.00 мск.

Теги: Спартак Атлетик
Сегодня, 11:59
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8
(3)
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:47) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
Максименко на воротах (98 номер)? и Попов (71) сыграют ? что за фото ??

выставочные образцы.
не для использования.

Цитата: soloz
Цитата: Riders1990
в ответке мы в черной будем?



Ага в ПОХОРОНОМ !!!!!!!!!! sweat_smile


два чувака наблюдают как на льду озера катается одинокая красивая фигуристка.
Вдруг лёд под ней проламывается, она падает в воду и тонет. Чуваки бросаются к ней на помощь.
вода брызги всё такое.
наконец они достают и вытаскивают девушку на поверхность. Один начинает делать ей искусственное дыхание, второй под шумок начинает ласкать её.
Пять, десять минут..
Один такой:
-Слушай, какая-то она холодная..
- Ага.. Такая бесчувственная..
- О, блин. Та же была в зелёном. А эта вся в сине-голубом....


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№7 Написал: Батька (Сегодня, 13:33) #
  • 0
  •  (4)
online

Максименко на воротах (98 номер)? и Попов (71) сыграют ? что за фото ??
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№6 Написал: soloz Россия (Сегодня, 13:28) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Riders1990
в ответке мы в черной будем?



Ага в ПОХОРОНОМ !!!!!!!!!! sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:14) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
в ответке мы в черной будем?


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№4 Написал: oksva Спб (Сегодня, 13:03) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Три бомжонка протявкали утреннее приветствие . Зашёл на " ветку " о Зените и Набиуллине и ? Правильно , этих тоскливых там нет . Своя команда им не интересна , кто там их прочитает ? Никто . Срочно на спартаковскую " ветку " , хоть там отметиться . Знаете , кто такие " глорихантеры ? " . Вряд ли , хотя это - вы все .

Хотя , был не прав , один туда забегал .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:51) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: zenit47
да похеру в какой, все равно всрут


И крупно..ну как всегда! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:44) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
да похеру в какой, все равно всрут
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№1 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 12:42) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Получилось красно-чёрные.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
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