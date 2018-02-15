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Сборная России поднялась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 62-го на 61-е место в февральской версии рейтинга ФИФА, который была опубликован на официальном сайте организации.

Российская команда с ноября не проводит матчей, однако поднялась на один пункт вверх из-за падения команды Кот-д'Ивуара, которая за месяц опустилась на 10 строчек и теперь идет на 71-м месте.

Рейтинг ФИФА, версия от 15 февраля:

1 (1). Германия — 1602 очка,

2 (2). Бразилия — 1484,

3 (3). Португалия — 1358,

4 (4). Аргентина — 1348,

5 (5). Бельгия — 1325,

6 (6). Испания — 1231,

7 (7). Польша — 1213,

8 (8). Швейцария — 1190,

9 (9). Франция — 1183,

10 (10). Чили — 1153…

22 (22). Уругвай — 924…

43 (30). Египет — 683…

61 (62). Россия — 534…

64 (65). Саудовская Аравия — 522.
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:35
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(0)
№3 Написал: Sashko Санкт-Петербург (Сегодня, 13:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Реально круто, молодцы
Регистрация: 18.09.2012 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
лучше не играть - тогда подъём.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:09) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Как они это делают? smile


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
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