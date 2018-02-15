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Агент: деньги за квартиру Смолову вернули, претензий нет

Кахор Муминов, представитель нападающего "Краснодара" Федора Смолова, прокомментировал ситуацию с покупкой футболистом квартиры в Москве.

"Деньги Фёдору вернули. На сегодняшний день претензий нет", - передает слова Муминова "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Смолов приобрел квартиру стоимостью 191 млн рублей, которая оказалась в залоге у банка.
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 12:49
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№1 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 13:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
и сразу переход в зенит сорвался joy


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Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
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