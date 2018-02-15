Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Гвинейский хавбек "Спартака" Идриса Самбу может покинуть клуб

Полузащитник Идриса Самбу может покинуть "Спартак" из-за того, что в стане красно-белых не видят перспективы в 19-летнем гвинейце, передает Sport24.

Сообщается, что "Спартак" готов продать игрока, который в этом сезоне провел 21 матч в ФНЛ за "Спартак-2", забив 4 гола, и 2 матча за молодежку красно-белых.
Теги: Спартак
Сегодня, 12:59
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(0)
№7 Написал: _SHIGA_ СССР (Сегодня, 13:40) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Батька
согласен при должном подходе и нормальном тренере в С-2 из него может получится толк !!

Цитата: Батька
нормальном тренере в С-2

ключевое слово!
Гунько как тренер это ненормально !! пускай аналитикой лучше занимается .. тренировать не его..и особенно готовить переход молодых футболистов с дубля Спартака-Спартак2 - в основу Спартака.. этот человек только тормозит прогресс молодых футболистов..

и вообще ему пора сменить КБ цвета.. уж очень скользкий тип..это говорят и говорили многие КБ ..Бесчастных, Бушманов и т.д..


--------------------
Гооооллл Хуй Штанга!!!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:37) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: афанасий
В ФНЛ лимит 3 легионера, у Спартака-2 их всего 3

4. Есть еще длинный защитник, но того только-только начали в молодежке и С-2 выпускать. Видимо, тактике обучают.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№5 Написал: Батька (Сегодня, 13:31) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: GS
Только Нимели командный игрок и лучше русских напов в С-2 смотрится.

согласен при должном подходе и нормальном тренере в С-2 из него может получится толк !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:27) #
  • +4
  •  (4)
online

Цитата: tiki
за разные молодежки португалии играл

Видимо, в их молодежках не такая плотная игра.

Я, когда работы нет, много игр Спартака-2 смотрю. Водятся угольки хорошо, но теряются в плотной защите и пасоваться не любят. Тот же Сакала много забивает, но еще больше моментов порет. Только Нимели командный игрок и лучше русских напов в С-2 смотрится.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:22) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: tiki
но для полузащитника статистика не самая плохая (если конечно тут и с позицией не ошиблись). видимо снова лимит

Для крайнего полузащитника статистика не самая лучшая. Игрок, видимо, считал что он должен играть за основу, а его даже на лавку не привлекают. В ФНЛ лимит 3 легионера, у Спартака-2 их всего 3 плюс новый Еременко финно-россиянин. Так что лимит явно не причем.


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:10) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
так он же вроде португалец (в гвинее он только родился, за разные молодежки португалии играл)
но для полузащитника статистика не самая плохая (если конечно тут и с позицией не ошиблись). видимо снова лимит


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 13:06) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
"Просто так прохожий парень чернокожий"

Леонид Агутин.


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.