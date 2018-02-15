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Александр Бубнов: не должно создаваться иллюзий, что у "Зенита" все в порядке

Известный эксперт Александр Бубнов высказался относительно предстоящего выездного матча Лиги Европы "Зенита" с "Селтиком".

"Все матчи на сборах, которые "Зенит" проводил в оптимальном составе, завершались победами петербуржцев. Это обнадеживает, но не должно убаюкивать "Зенит". Например, в последнем матче с "Марибором" были заметны проблемы в опорной зоне – не должно создаваться иллюзий, что у "Зенита" все в порядке потому, что они выигрывали в контрольных матчах.

Манчини перестроил "Зенит" на схему с двумя чистыми форвардами: Кокорин и Заболотный хорошо справлялись. Но здесь важно, насколько успешно фланговые игроки Дриусси и Ригони будут отрабатывать в обороне.

В Глазго будет непросто – там очень шумные трибуны, бегущая команда, которая делает ставку на быстрый гол. "Селтик" получил хороший опыт в группе ЛЧ с "Баварией" и "ПСЖ", поэтому шотландцы не будут испытывать ни малейшей робости перед "Зенитом", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Зенит
Сегодня, 13:39
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№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 13:43) #
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Болеет за:
«Спартак»
Саша, все поняли твой главный тезис: постараться забить и при этом не проиграть. гений мыслительного процесса.
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
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