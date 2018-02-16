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"Селтик" с минимальным счетом обыграл "Зенит"

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Селтик" одержал победу над "Зенитом".

Лига Европы

1/16 финала

"Селтик" – "Зенит" 1:0

Гол: Макгрегор, 78.

"Селтик": де Вриз, Тирни, Шимунович, Айер, Лустиг, Нчам, Браун, Куасси (Мусонда, 73), Форрест, Макгрегор, Дембеле (Эдуар, 84).

"Зенит": Лунёв, Кришито, Маммана, Мевля, Смольников, Кузяев (Краневиттер, 62), Паредес, Ерохин, Ригони (Дриусси, 62), Кокорин, Заболотный.

Предупреждения: Кузяев, 36, Нчам, 57, Кришито, 64, Куасси, 73, Смольников, 76, Паредес, 83, Браун, 83, Дембеле, 84, Лустиг, 85, Краневиттер, 87.
Теги: Селтик Зенит
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№48 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 01:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пивовед,
И не только в футболе, смотрю на медальный зачёт на ОИ. Где мы ещё не обосрались, а ёпт этож полита и скоро выборы ))
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№47 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:48) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
дополню только тем, что даже вы не будете отрицать, как Глушак попал в штангу, как с трудом их спас вратарь, как подставил ногу баск под мяч, летевший в пустые ворота, и как охуела команда, когда говно в воротах начало свой бенефис..

если бы не этот хороший парень- уверен, мы додавили бы басков..

если бы у бабушки были яйца. она была бы дедушкой. тоже самое.

Цитата: SPV
Ой не надо пиздеть про вкатывал, Каррера ошибся с Ребровым и Кутеповым , которые совершили дикие ляпы. Спартак играл в целом хорошо, удача *** жопой просто жестко повернулась

ну вт и получил по рукам за ошибки. а за красивую игру очков не дают. ибо не фигурное катание.
а помнится вы как то с пол года назад тут взахлеб орали что джикия и кутепов это будущая оборона сборной. хотите болел сборной в могилу отправитьб с таким косяпором?


--------------------
Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№46 Написал: дядя Витя СПб (Сегодня, 01:34) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Иттить колотить, из защиты в атаку не выйти
Никого в центре креативного, кто б опускался и помогал. Кранневиттер что-то изобразить разве пытался
Регистрация: 20.02.2010 [жалоба]
№45 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:32) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SergioV
Семину - большой респект!

Не спеши с выводами
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№44 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:30) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
лядя на то как вам атлетико вкатывал 3 банки. я только констатировал факт того что вы зря шапками закидали испанцев.


и хотя тебе уже ответили по существу
Цитата: SPV
Цитата: Skyline
глядя на то как вам атлетико вкатывал 3 банки

Ой не надо пиздеть про вкатывал, Каррера ошибся с Ребровым и Кутеповым , которые совершили дикие ляпы. Спартак играл в целом хорошо, удача *** жопой просто жестко повернулась


дополню только тем, что даже вы не будете отрицать, как Глушак попал в штангу, как с трудом их спас вратарь, как подставил ногу баск под мяч, летевший в пустые ворота, и как охуела команда, когда говно в воротах начало свой бенефис..

если бы не этот хороший парень- уверен, мы додавили бы басков..

впрочем, *если бы * в футболе не считается...


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№43 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 01:28) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vertel
Жаль тех горе-болельщиков, которые ожидали чего-то другого в первой игре сезона да ещё с Селтиком. Я и отмечал, что они не могут обыграть Зенит, Селтик может только перебегать, перебороть, что, собственно, и произошло,тем более, на своём поле переиграв Зенит, для которого это был первый матч, кондиций ещё не набрали- так что ничего удивительного не произошло, и так было ясно, что всё решится в Петербурге. А по игре- говорил и буду пока говорить, что Смольников в команде слабое звено, все опасные атаки соперника шли на его крае, не говоря о Ерохине и Заболотном, у которого был шанс, но от него ждать большего невозможно, да и в таком матче, где любой игрок Селтика играет головой лучше его. А если добавить, что и у Кузяева сегодня игра не пошла, то всё встанет на свои места. На выезде Селтик не сумеет так прессовать зенитовцев, да и неделя ещё есть, чтобы подтянуть физические кондиции, хоть даже и немного. Так что надо быть оптимистом.


Игра не пошла у Смольникова совсем. Не похож на себя был. даже скорости бега не те. Внимательно смотрел за ним. Кузяев также, Ерохин медленный. Ну и остальные. Думаю зря поменяли Ригони.
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
№42 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 01:27) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
После вылета и Спартака, и Зенита будет много срача: бомжей на нашей ветке, нашего на их... Но только сути дела это не меняет: российские команды продолжают регулярно сливать в первом раунде евровесны. Надо с этим УЖЕ ДАВНО что-то делать.
З.ы. Семину - большой респект!


--------------------
О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№41 Написал: Zemfira шахты (Сегодня, 01:27) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Шахтер»
В Первенстве Шотландии после 26 туров лидирует Селтик" с отрывом 8 очков от второго места.пропустили всего 8 голов ,забили 54.в Первенстве Испании "Атлетик" на 13 месте из 20 команд,разница забитых и пропущенных мячей -1, в Первенстве Франции Ницца" на 13 месте разница мячей -6. Црвена звезда лидер первенство Сербии большим отрывом от второго места.Конечно в футболе результаты наших команд в стыках трудно прогнозировать,но сомнения нет что "Зенит" пройдет "Селтик...После первого тайма 0:3 я поспорил приятелем с кем вместе смотрели все эти матчи,что Спартак во втором тайме сравняет счет 3:3 а, в Испании выиграет счет будет 0:1..спор проигран,требую от Промеса и Зе Луиша возместит мой ущерб.
Регистрация: 8.01.2014 [жалоба]
№40 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:24) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
глядя на то как вам атлетико вкатывал 3 банки

Ой не надо пиздеть про вкатывал, Каррера ошибся с Ребровым и Кутеповым , которые совершили дикие ляпы. Спартак играл в целом хорошо, удача *** жопой просто жестко повернулась
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№39 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 01:24) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Анжи»
Макгрегор, видимо, не только в ММА и Боксе хорош. Удивительный спортсмен, который добивается успеха в разных видах спорта smiley


--------------------
Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013 [жалоба]
№38 Написал: vertel латвия (Сегодня, 01:23) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Жаль тех горе-болельщиков, которые ожидали чего-то другого в первой игре сезона да ещё с Селтиком. Я и отмечал, что они не могут обыграть Зенит, Селтик может только перебегать, перебороть, что, собственно, и произошло,тем более, на своём поле переиграв Зенит, для которого это был первый матч, кондиций ещё не набрали- так что ничего удивительного не произошло, и так было ясно, что всё решится в Петербурге. А по игре- говорил и буду пока говорить, что Смольников в команде слабое звено, все опасные атаки соперника шли на его крае, не говоря о Ерохине и Заболотном, у которого был шанс, но от него ждать большего невозможно, да и в таком матче, где любой игрок Селтика играет головой лучше его. А если добавить, что и у Кузяева сегодня игра не пошла, то всё встанет на свои места. На выезде Селтик не сумеет так прессовать зенитовцев, да и неделя ещё есть, чтобы подтянуть физические кондиции, хоть даже и немного. Так что надо быть оптимистом. P.S. А мы ещё берё двух непонятных паспортистов, особенно, Оздоева, не выделявшегося даже в своих прежних командах рангом ниже.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
№37 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 01:21) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Gerolsteiner 1001
Цитата: sparwik53
Селтик заметно превосходил именно в мобильности.

А британские команды всегда превосходили нас в мобильность ...ну почти всегда , за редким исключением.И Селтик не исключение. На память приходит недавнее , как Селтик возил карпинский Спартик ....


Ну. да. но) Тот же Глазко-Рейнджерс далеко не такой быстрый например. Ну то что я видел. Ну или Селтик сыграл сегодня в свой сверх-быстрый футбол. Изо всех сил
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
№36 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 01:21) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Могло быть хуже, команда не готова....через две недели посмотрим. Играли вдесятером, без Ерохина....0:1 вполне отыгрываемый счет....
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№35 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 01:20) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Цитата: filin89
Селтик-это бей-беги

Но зато бей-бегут все 90+ минут. Но только дома. На выезде Селтик играет слабо. Шансы на общий успех у Зенита высоки

С чего ты взял это?, что Селтик в гостях слабо играет? Анализировал?)
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
№34 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 01:19) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: filin89
Селтик-это бей-беги

Но зато бей-бегут все 90+ минут. Но только дома. На выезде Селтик играет слабо. Шансы на общий успех у Зенита высоки
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№33 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:16) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: Skyline
Цитата: Пивовед
а сейчас мы заслушаем болельщиков с невы и их челядь про общий слабый уровень российского футбола.
а заодно посчитаем очки, принесённые в копилку, и поругаем оступившихся.

давай расскажи нам про уровень рос футбола. я с удовольствием послушаю.
про 0-7 от Ливерпуля. про никакущий Атлетик Бильбао. про АИК про Викторию плзень.
Про Селтики и Андерлехты.
давай рассказывай какой у нас пиздатый уровень футбола


о как.
вы бесновались на нашей ветке, вас предупредили, что если Селтик выпрыгнет из трусов, то вы переобуетесь на лету.

ты же сам же вот только что это и продемонстрировал.

кто там бесновался? глядя на то как вам атлетико вкатывал 3 банки. я только констатировал факт того что вы зря шапками закидали испанцев.
и как бы просрать дома 1-3 и просрать на выезде 0-1 совсем разные вещи.
но это не отменяет что зенит играл очень дерьмово


--------------------
Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№32 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 01:15) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну конечно Селтик удивил! Так носится весь матч без устали!!))
Другое дело, Селтик не Ливерпуль. Тактика бей-беги. Но бегали быстро.
Ну а Зенит физически не готов пока так играть. Это не Звезда и Црвена)) Ну и много брака отсюда.

Некоторые игроки откровенно провалили матч, например Смольников((
Паредес мог бы быть активнее, Кришито не успевал, Кузяев также провалил матч, Ерохин медленный - . и.т.д.

Но в Питере будет все же другой Зенит.
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
№31 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Сегодня, 01:15) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sparwik53
Селтик заметно превосходил именно в мобильности.

А британские команды всегда превосходили нас в мобильность ...ну почти всегда , за редким исключением.И Селтик не исключение. На память приходит недавнее , как Селтик возил карпинский Спартик ....
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
№30 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 01:15) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
И какой толк перехода на осень-весна, все-равно больше двух месяцев вне игры, зато летом не так холодно болельщикам.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№29 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 01:14) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: mongolor
Зениту нужно добавлять в скорости и желании.Надеюсь за неделю выводы будут сделаны.....Селтик очень понравился, желание победить зашкаливало!

Да просто у этих скорость больше, ничего интересного не показали на самом деле...что одна что вторая команда

Цитата: Карелия
Манчини в топку

В хуепку)))))
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
№28 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 01:12) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Цитата: Пивовед
а сейчас мы заслушаем болельщиков с невы и их челядь про общий слабый уровень российского футбола.
а заодно посчитаем очки, принесённые в копилку, и поругаем оступившихся.

давай расскажи нам про уровень рос футбола. я с удовольствием послушаю.
про 0-7 от Ливерпуля. про никакущий Атлетик Бильбао. про АИК про Викторию плзень.
Про Селтики и Андерлехты.
давай рассказывай какой у нас пиздатый уровень футбола


о как.
вы бесновались на нашей ветке, вас предупредили, что если Селтик выпрыгнет из трусов, то вы переобуетесь на лету.

ты же сам же вот только что это и продемонстрировал.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№27 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 01:11) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
Зениту нужно добавлять в скорости и желании.Надеюсь за неделю выводы будут сделаны.....Селтик очень понравился, желание победить зашкаливало!

Это вполне объяснимо, у Зенита ПЕРВЫЙ официальный матч, у Селтика ОЧЕРЕДНОЙ,что и сказалось на мобильности команд.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№26 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 01:10) #
  • +2
  •  (2)

хреновый результат. Но шансы есть 50 на 50. 1 в 1 матч с утрехтом
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№25 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:10) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
наш пожиже будет.
и все как я говорил. многие шапками закидали наших соперников. но после первых игр у спартака на проход не более 10 процентов у зенита не более 30

я согласен и до матча говорил что Зениту будет в Шотландии очень тяжело, повезло что только 1-0. А вот Спартаку не повезло по полной программе
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№24 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:09) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: filin89
Цитата: Skyline
Цитата: SPV
Цитата: Skyline
Всё по делу. убогий тренеришка вообще не подготовил команду. чую будем до последнего за ле боротся

Сегодня оба макаронника обосрались жидко

наш пожиже будет.
и все как я говорил. многие шапками закидали наших соперников. но после первых игр у спартака на проход не более 10 процентов у зенита не более 30

Да ну брось! У Зенита полно шансов.

ответка через неделю. счет 0-1 гораздо хуже чем 1-2. а с такой игрой у Зенита будут большие проблемы дома.


--------------------
Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№23 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 01:08) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Зениту нужно добавлять в скорости и желании.Надеюсь за неделю выводы будут сделаны.....Селтик очень понравился, желание победить зашкаливало!
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№22 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 01:07) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Skyline
Цитата: SPV
Цитата: Skyline
Всё по делу. убогий тренеришка вообще не подготовил команду. чую будем до последнего за ле боротся

Сегодня оба макаронника обосрались жидко

наш пожиже будет.
и все как я говорил. многие шапками закидали наших соперников. но после первых игр у спартака на проход не более 10 процентов у зенита не более 30

Да ну брось! У Зенита полно шансов.
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№21 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:06) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
а сейчас мы заслушаем болельщиков с невы и их челядь про общий слабый уровень российского футбола.
а заодно посчитаем очки, принесённые в копилку, и поругаем оступившихся.

давай расскажи нам про уровень рос футбола. я с удовольствием послушаю.
про 0-7 от Ливерпуля. про никакущий Атлетик Бильбао. про АИК про Викторию плзень.
Про Селтики и Андерлехты.
давай рассказывай какой у нас пиздатый уровень футбола


--------------------
Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№20 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 01:04) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MIG
Цитата: Пивовед
а сейчас мы заслушаем болельщиков с невы и их челядь про общий слабый уровень российского футбола.

Пнх отсюда, ущерб

Поэзия по питерски, культурмультур, это прекрасно
Регистрация: 30.08.2009 [жалоба]
№19 Написал: Alter ego (Сегодня, 01:03) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Пропустили только один, хотя честно говоря, других реальных моментов у них и не было. А так да, всю игру они нас размазывали-размазывали и доразмазали разок.
А Заболотный, наш единственный реальный шанс не реализовал.
Скорости у них зверские, конечно. Складывается ощущение, что они чегойто сожрали. 90 минут так бегать это конечно круто.
А болельщикам, конечно, респект, но их они с собой не привезут и , поэтому, шансы у нас остались хорошие.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
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