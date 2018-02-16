Киевское "Динамо" не смогло удержать победу над АЕК

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы греческий АЕК принимал на своём поле киевское "Динамо".Лига Европы1/16 финала: Цыганков, 19, Айдаревич, 80"АЕК Афины": Баркас, Гало, Враньеш, Ламбропулос, Бакакис, Галанопулос (Айдаревич, 79), Симоеш, Бакасетас, Якумакис (Араужо, 58), Ливайя, Клонаридис (Христодулопулос, 52)"Динамо" К: Бойко, Кендзёра, Хачериди, Кадар, Морозюк, Буяльский, Цыганков, Шепелев, Гармаш (Беседин, 78), Гонсалес, МораесПредупреждения: Хачериди, 5, Ливайя, 22, Гармаш, 30, Враньеш, 45, Шепелев, 71, Мораес, 77Фишер, 15, Сауль, 21, Гамейро, 37, Гризманн, 71, Витоло, 77"Копенгаген": Ольсен, Люфтнер, Бойлесен, Вавро, Анкерсен, Грегуш, Фальк (Сантандер, 62), Квист, Сков (Бенгтссон, 72), Фишер (Павлович, 72), Сотириу"Атлетико" М: Мойя, Хименес, Эрнандес, Хуанфран, Годин, Коке (Габи, 78), Сауль, Тейе, Корреа (Феррейра-Карраско, 59), Гамейро (Витоло, 70), ГризманнПредупреждения: Сков, 23, Корреа, 44Тавамба, 58, Ржезник, 81"Партизан": Стойкович, Вуличевич, Урошевич, Милетич, Митрович, Пантич, Янкович, Евтович, Сума (Иванович, 71), Тошич, Тавамба"Виктория Пльзень": Грушка, Ржезник, Лимберски, Гейда, Губник, Грошовски, Петржела (Земан, 61), Горжава, Коларж (Чермак, 78), Копиц, КрменчикПредупреждения: Митрович, 52