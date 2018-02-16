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Киевское "Динамо" не смогло удержать победу над АЕК

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы греческий АЕК принимал на своём поле киевское "Динамо".

Лига Европы

1/16 финала

"АЕК Афины" – "Динамо" К 1:1

Голы: Цыганков, 19, Айдаревич, 80

"АЕК Афины": Баркас, Гало, Враньеш, Ламбропулос, Бакакис, Галанопулос (Айдаревич, 79), Симоеш, Бакасетас, Якумакис (Араужо, 58), Ливайя, Клонаридис (Христодулопулос, 52)

"Динамо" К: Бойко, Кендзёра, Хачериди, Кадар, Морозюк, Буяльский, Цыганков, Шепелев, Гармаш (Беседин, 78), Гонсалес, Мораес

Предупреждения: Хачериди, 5, Ливайя, 22, Гармаш, 30, Враньеш, 45, Шепелев, 71, Мораес, 77

"Копенгаген" – "Атлетико" М 1:4

Голы: Фишер, 15, Сауль, 21, Гамейро, 37, Гризманн, 71, Витоло, 77

"Копенгаген": Ольсен, Люфтнер, Бойлесен, Вавро, Анкерсен, Грегуш, Фальк (Сантандер, 62), Квист, Сков (Бенгтссон, 72), Фишер (Павлович, 72), Сотириу

"Атлетико" М: Мойя, Хименес, Эрнандес, Хуанфран, Годин, Коке (Габи, 78), Сауль, Тейе, Корреа (Феррейра-Карраско, 59), Гамейро (Витоло, 70), Гризманн

Предупреждения: Сков, 23, Корреа, 44

"Партизан" – "Виктория Пльзень" 1:1

Голы: Тавамба, 58, Ржезник, 81

"Партизан": Стойкович, Вуличевич, Урошевич, Милетич, Митрович, Пантич, Янкович, Евтович, Сума (Иванович, 71), Тошич, Тавамба

"Виктория Пльзень": Грушка, Ржезник, Лимберски, Гейда, Губник, Грошовски, Петржела (Земан, 61), Горжава, Коларж (Чермак, 78), Копиц, Крменчик

Предупреждения: Митрович, 52
Теги: АЕК Динамо Киев
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