Александр Мостовой: нельзя оправдать "Спартак" отсутствием Джикии

Бывший полузащитник "Спартака", "Сельты" и сборной России Александр Мостовой в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги первой игры "красно-белых" в 1/16 финала Лиги Европы против "Атлетика" (1:3).Сложно понять. Перед игрой можно было предположить, что "Спартак" будет в лучшей позиции, поскольку могли помочь родные стены и московский холод. Кроме того, баски имеют длительную серию без побед во внутреннем первенстве, поэтому можно было предполагать, что у спартаковцев будет серьёзный шанс добиться приемлемого результата.Тем не менее, "Спартак" проиграл, пропустив дома три мяча. Однако я не могу обвинить команду в плохой игре. Во втором тайме хозяева поля смотрелись лучше, но ранее допущенные индивидуальные ошибки сказались на итоговом результате. Илья Кутепов уже не в первый раз совершает результативные ошибки, ну и "Атлетик" в первые 45 минут нанёс пять ударов и забил три гола.Не могу этим же оправдать команду. Без Джикии "Спартаку" играть ещё долго, при этом у Карреры есть выбор среди защитников. Всё, что мы видим на поле - это решение наставника. Был Боккетти, но ставка была сделана на Кутепова... Нельзя оправдать "Спартак" отсутствием Джикии.Этот форвард заслуживает большого уважения. В 37 лет так играет и постоянно забивает. Причём Адурис играет за команду, в которой априори играть нелегко: она не покупает иностранцев, даже уроженцев других регионов Испании. В её составе играют только баски. Но Адурис на протяжении нескольких лет играет на высоком уровне. Правда, не уверен, что его вызовут в сборную, у испанцев есть три-четыре форварда, которые, возможно, не сильнее Арица, но помоложе."Спартаку" нужно забивать в гостях трижды... С одной стороны, всё возможно. Если "Атлетик" забил в Москве три, почему в Стране Басков это не может повторить и "Спартак"?! Терять уже нечего, давление куда меньше, можно бежать только вперёд и даже на свою оборону не оглядываться. Но с другой стороны, "Атлетик" тоже всё понимает, тем более по итогам чемпионата Испании они вряд ли попадут в еврокубки на следующий сезон. Поэтому "Спартаку" крайне тяжело придётся и в ответной встрече.