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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Наполи" дома проиграл "Лейпцигу", "Лион" выиграл у "Вильярреала"
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Лион" принимал на своём поле "Вильярреал".
Лига Европы
1/16 финала
"Лион" – "Вильярреал" 3:1
Голы: Альваро, 46, Фекир, 49, Форнальс, 63, Депай, 82
"Лион": Лопеш, Рафаэл (Менди, 85), Марсал, Марсело, Морель, Тусар, Альваро, Ауа (Депай, 73), Траоре (Корне, 77), Мариано, Фекир
"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Руис, Эрнандес, Кастильехо (Унал, 54), Форнальс (Раба, 88), Черышев (Сориано 74), Тригерос, Бакка
Предупреждения: Гонсалес, 42, Черышев, 43, Марсал, 73, Эрнандес, 90
Лига Европы
1/16 финала
"Наполи" – "РБ Лейпциг" 1:3
Голы: Уна, 52, Вернер, 61, Брума, 74, Вернер, 90+3
"Наполи": Рейна, Маджо, Хюсай (Руй, 54), Тонелли, Кулибали, Диавара, Рог, Гамшик (Инсинье, 54), Уна (Аллан, 61), Зелиньски, Кальехон
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Орбан, Юпамекано, Лаймер, Кампль, Забитцер, Кейта (Демме 86), Брума (Форсберг, 79), Вернер, Поульсен (Огустен, 82)
Предупреждения: Кулибали, 79, Руй, 88
Лига Европы
1/16 финала
"Лион" – "Вильярреал" 3:1
Голы: Альваро, 46, Фекир, 49, Форнальс, 63, Депай, 82
"Лион": Лопеш, Рафаэл (Менди, 85), Марсал, Марсело, Морель, Тусар, Альваро, Ауа (Депай, 73), Траоре (Корне, 77), Мариано, Фекир
"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Руис, Эрнандес, Кастильехо (Унал, 54), Форнальс (Раба, 88), Черышев (Сориано 74), Тригерос, Бакка
Предупреждения: Гонсалес, 42, Черышев, 43, Марсал, 73, Эрнандес, 90
Лига Европы
1/16 финала
"Наполи" – "РБ Лейпциг" 1:3
Голы: Уна, 52, Вернер, 61, Брума, 74, Вернер, 90+3
"Наполи": Рейна, Маджо, Хюсай (Руй, 54), Тонелли, Кулибали, Диавара, Рог, Гамшик (Инсинье, 54), Уна (Аллан, 61), Зелиньски, Кальехон
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Орбан, Юпамекано, Лаймер, Кампль, Забитцер, Кейта (Демме 86), Брума (Форсберг, 79), Вернер, Поульсен (Огустен, 82)
Предупреждения: Кулибали, 79, Руй, 88
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