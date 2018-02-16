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"Наполи" дома проиграл "Лейпцигу", "Лион" выиграл у "Вильярреала"

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Лион" принимал на своём поле "Вильярреал".

Лига Европы

1/16 финала

"Лион" – "Вильярреал" 3:1

Голы: Альваро, 46, Фекир, 49, Форнальс, 63, Депай, 82

"Лион": Лопеш, Рафаэл (Менди, 85), Марсал, Марсело, Морель, Тусар, Альваро, Ауа (Депай, 73), Траоре (Корне, 77), Мариано, Фекир

"Вильярреал": Асенхо, Гаспар, Хауме, Гонсалес, Руис, Эрнандес, Кастильехо (Унал, 54), Форнальс (Раба, 88), Черышев (Сориано 74), Тригерос, Бакка

Предупреждения: Гонсалес, 42, Черышев, 43, Марсал, 73, Эрнандес, 90

Лига Европы

1/16 финала

"Наполи" – "РБ Лейпциг" 1:3

Голы: Уна, 52, Вернер, 61, Брума, 74, Вернер, 90+3

"Наполи": Рейна, Маджо, Хюсай (Руй, 54), Тонелли, Кулибали, Диавара, Рог, Гамшик (Инсинье, 54), Уна (Аллан, 61), Зелиньски, Кальехон

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Орбан, Юпамекано, Лаймер, Кампль, Забитцер, Кейта (Демме 86), Брума (Форсберг, 79), Вернер, Поульсен (Огустен, 82)

Предупреждения: Кулибали, 79, Руй, 88
Теги: Лион Вильярреал
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