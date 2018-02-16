ММА в Шотландии

Лига Европы, 1/16 финала, первый матч



"Селтик" (Шотландия) 1–0 "Зенит" (Россия)



Гол: Макгрегор, 78



"Селтик": Де Вриз, Тирни, Шимунович, Айер, Лустиг, Нчам, Браун, Куасси (Мусонда, 73), Форрест, Макгрегор, Дембеле (Эдуар, 84).



"Зенит": Лунёв, Кришито, Маммана, Мевля, Смольников, Кузяев (Краневиттер, 62), Паредес, Ерохин, Ригони (Дриусси, 62),



Предупреждения: Нчам, 57; Куасси,73; Браун, 83; Дембеле, 84; Лустиг, 85 - Кузяев, 36; Кришито, 64; Смольников, 76; Паредес, 83; Краневиттер, 87 Макгрегор, 78Де Вриз, Тирни, Шимунович, Айер, Лустиг, Нчам, Браун, Куасси (Мусонда, 73), Форрест, Макгрегор, Дембеле (Эдуар, 84).Лунёв, Кришито, Маммана, Мевля, Смольников, Кузяев (Краневиттер, 62), Паредес, Ерохин, Ригони (Дриусси, 62), Кокорин , Заболотный.Нчам, 57; Куасси,73; Браун, 83; Дембеле, 84; Лустиг, 85 - Кузяев, 36; Кришито, 64; Смольников, 76; Паредес, 83; Краневиттер, 87

Макгрегор победил. Не Мэйвезера, в цветах "Зенита" нет чёрного. Благодаря расстрельному удару шотландца, "Селтик" имеет преимущество перед ответной встречей лиги Европы в Санкт-Петербурге."Зенит" последним из четырёх российских клубов открывал 2018-ый год официальным матчем в лиге Европы, прибыв в Шотландию рейсом из Санкт-Петербурга. Соперник сине-бело-голубых, многократный и действующий чемпион страны, "Селтик" на своей арене с одноимённым названием виделся серьёзным оппонентом, учитывая то, что сезон у них в самом разгаре. Неудачная концовка первой части чемпионата России для подопечных Манчини была кошмаром, но почти три месяца зимнего перерыва заставили забыть их всё это.ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив" добились разных результатов в своих дебютных официальных матчах в новом году. Предсказывать фаворита в матче подопечных Манчини и Роджерса в такой ситуации было моветоном. С одной стороны "Селтик" матче с российскими клубами имеет положительный баланс, с другой, уже в 11-и матчах кряду не может выиграть в еврокубках, за исключением квалификации, у себя дома.У хозяев к тому же были серьёзные потери перед игрой с российской командой. Не смогли принять участие в матче основной голкипер "Селтика" Гордон и лучший бомбардир команды в чемпионате Шотландии Гриффитс. По сравнению с этим отсутствие в основе Ивановича, присоединившегося к команде только вчера, выглядело нелепой отговоркой на случай поражения.Манчини доверил с первых минут место в основе новичку команды, перешедшему из "Тосно", Антону Заболотному. Помогать ему по краям в стандартной для итальянца схеме были призваны Кокорин и Ригони, оставив Дриусси и Полоза в запасе.Тем не менее троица нападения гостей была неэффективна в первом тайме игры на "Селтик парк". Хозяева больше владели мячом, и это владение выливалось в опасные моменты у ворот Лунёва. Нтчам и Макгрегор могли открывать счёт уже в первой 15-минутке из-за оплошностей Мамманы и Кузяева - пронесло.Мевля выглядел неплохо в отсутствие Ивановича, а Заболотный имел шанс открыть счёт своим голам за "Зенит" на 15-ой минуте - голкипер хозяев Де Врис спас свою команду. К сожалению, это было единственное откровение питерской команды в первой половине матча. Бесконечные кроссы в штрафную Лунёва с флангов заставляли поклонников российской команды тянуться за валидолом, благо всё обошлось.Во второй 45-минутке продолжилась перманентная, поддерживаемая битком забитым стадионом в Глазго атакующая игра команды Брендана Роджерса. Бразды правления в свои руки взял Куасси, пополнивший состав "Селтика" в прошлом месяце, уйдя из "Краснодара". Ивуариец финтил, усаживая на газон капитана сине-бело-голубых Кришито, и бил по воротам Лунёва. Голкипер сборной России не без труда отражал выстрел соперника.К сожалению, сухим ему остаться не удалось. Макгрегор, не увидев перед собой Мейвезера, принял мяч в чужой штрафной от Мусонды и один-одинёшенек расстрелял ворота Лунёва. Шотландцы взорвались единым порывом, несмотря на дождь, и дождались победы своих любимцев на "Селтик парк". Однако, по крайней мере, у питерского клуба не менее искушённая публика, которая понесёт российскую команду вперёд на большом стадионе. В ближайшие дни всю зиму пытающемуся сорваться из Санкт-Петербурга Манчини предстоит непростая работа по подготовке состава к ответному матчу с шотландцами.