Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

ММА в Шотландии

ММА в Шотландии Макгрегор победил. Не Мэйвезера, в цветах "Зенита" нет чёрного. Благодаря расстрельному удару шотландца, "Селтик" имеет преимущество перед ответной встречей лиги Европы в Санкт-Петербурге.










Лига Европы, 1/16 финала, первый матч

"Селтик" (Шотландия) 1–0 "Зенит" (Россия)

Гол: Макгрегор, 78

"Селтик": Де Вриз, Тирни, Шимунович, Айер, Лустиг, Нчам, Браун, Куасси (Мусонда, 73), Форрест, Макгрегор, Дембеле (Эдуар, 84).

"Зенит": Лунёв, Кришито, Маммана, Мевля, Смольников, Кузяев (Краневиттер, 62), Паредес, Ерохин, Ригони (Дриусси, 62), Кокорин, Заболотный.

Предупреждения: Нчам, 57; Куасси,73; Браун, 83; Дембеле, 84; Лустиг, 85 - Кузяев, 36; Кришито, 64; Смольников, 76; Паредес, 83; Краневиттер, 87



"Зенит" последним из четырёх российских клубов открывал 2018-ый год официальным матчем в лиге Европы, прибыв в Шотландию рейсом из Санкт-Петербурга. Соперник сине-бело-голубых, многократный и действующий чемпион страны, "Селтик" на своей арене с одноимённым названием виделся серьёзным оппонентом, учитывая то, что сезон у них в самом разгаре. Неудачная концовка первой части чемпионата России для подопечных Манчини была кошмаром, но почти три месяца зимнего перерыва заставили забыть их всё это.

ЦСКА, "Спартак" и "Локомотив" добились разных результатов в своих дебютных официальных матчах в новом году. Предсказывать фаворита в матче подопечных Манчини и Роджерса в такой ситуации было моветоном. С одной стороны "Селтик" матче с российскими клубами имеет положительный баланс, с другой, уже в 11-и матчах кряду не может выиграть в еврокубках, за исключением квалификации, у себя дома.

У хозяев к тому же были серьёзные потери перед игрой с российской командой. Не смогли принять участие в матче основной голкипер "Селтика" Гордон и лучший бомбардир команды в чемпионате Шотландии Гриффитс. По сравнению с этим отсутствие в основе Ивановича, присоединившегося к команде только вчера, выглядело нелепой отговоркой на случай поражения.

Манчини доверил с первых минут место в основе новичку команды, перешедшему из "Тосно", Антону Заболотному. Помогать ему по краям в стандартной для итальянца схеме были призваны Кокорин и Ригони, оставив Дриусси и Полоза в запасе.

Тем не менее троица нападения гостей была неэффективна в первом тайме игры на "Селтик парк". Хозяева больше владели мячом, и это владение выливалось в опасные моменты у ворот Лунёва. Нтчам и Макгрегор могли открывать счёт уже в первой 15-минутке из-за оплошностей Мамманы и Кузяева - пронесло.

Мевля выглядел неплохо в отсутствие Ивановича, а Заболотный имел шанс открыть счёт своим голам за "Зенит" на 15-ой минуте - голкипер хозяев Де Врис спас свою команду. К сожалению, это было единственное откровение питерской команды в первой половине матча. Бесконечные кроссы в штрафную Лунёва с флангов заставляли поклонников российской команды тянуться за валидолом, благо всё обошлось.

Во второй 45-минутке продолжилась перманентная, поддерживаемая битком забитым стадионом в Глазго атакующая игра команды Брендана Роджерса. Бразды правления в свои руки взял Куасси, пополнивший состав "Селтика" в прошлом месяце, уйдя из "Краснодара". Ивуариец финтил, усаживая на газон капитана сине-бело-голубых Кришито, и бил по воротам Лунёва. Голкипер сборной России не без труда отражал выстрел соперника.

К сожалению, сухим ему остаться не удалось. Макгрегор, не увидев перед собой Мейвезера, принял мяч в чужой штрафной от Мусонды и один-одинёшенек расстрелял ворота Лунёва. Шотландцы взорвались единым порывом, несмотря на дождь, и дождались победы своих любимцев на "Селтик парк". Однако, по крайней мере, у питерского клуба не менее искушённая публика, которая понесёт российскую команду вперёд на большом стадионе. В ближайшие дни всю зиму пытающемуся сорваться из Санкт-Петербурга Манчини предстоит непростая работа по подготовке состава к ответному матчу с шотландцами.


Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Теги: Селтик Зенит
Сегодня, 01:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: краневутер (Сегодня, 01:38) #
  • 0
  •  (0)

позор команде и тренеру.полгода этот клоун уже тренирует.убрал из команды лидеров шатова данни и жулиано.игроков ,которые организовывают игру в атаке.дзюбу убрал ,который за каждый мяч цепляется.и поставил ерохина,который ничего не умеет,безинициативный ,тупой прямолинейный.в итоге играем против типичных шотланцев,которым судя по внешности лет по 20, 90 минут на вынос.не одной атаки.кокорин недоигрок,который не за один мяч зацепиться не может,ну ему бы побыстрее всё закончилось и пойти бабки просирать по рестроранам.мевля дриусси тоже сомнительного уровня игроки.зато Нету отдали в фенер.спршивается во что вообще эта команда пытается играть?какой стиль у этого тренера?
Регистрация: 28.01.2018 [жалоба]
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Clover
Итак, гомосеки! Прошу подать голос от Плеснинга и Обтекая! "Мы говнооо"(с)
You'll nevver beat the Irish - no matter what they do(c)

куоск говна это какая твоя оболчка?


--------------------
Грустный болельщик спартака приходит в бар.
Бармен! пол литра водки!
так может быть сразу 0,7?
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№2 Написал: Clover (Сегодня, 01:31) #
  • -2
  •  (2)

Итак, гомосеки! Прошу подать голос от Плеснинга и Обтекая! "Мы говнооо"(с)
You'll nevver beat the Irish - no matter what they do(c)


--------------------
Примерно так же как болото - болею за российские клубы в еврокубках
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: acetophenon Пискарёвка (Сегодня, 01:16) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Макгрегор победил. Не Мэйвезера, в цветах "Зенита" нет чёрного.
Что это было? Непроизвольный высер?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.