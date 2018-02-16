Новости партнеров

ЦСКА не будет ограничивать продажу билетов для болельщиков "Спартака" на матч с "Црвеной Звездой"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб не будет ограничивать продажу билетов на ответный матч 1/16 Лиги Европы против "Црвены Звезды" для болельщиков "Спартака".

"Думаю, ЦСКА не станет препятствовать проходу поклонников "Спартака" на игру с "Црвеной". В любом случае я надеюсь на благоразумие болельщиков - кто бы ни пришёл на гостевой сектор. Нам уже совсем скоро предстоит провести чемпионат мира, поэтому не стоит давать повод европейским СМИ и политикам для разговоров о том, что российские фанаты что-то натворили.

Надеюсь, всё пройдёт нормально, и если болельщики "Спартака" приедут поддержать "Црвену" в матче с нашей командой, обойдётся без провокаций. Потому что это будет провокация не против ЦСКА, а против России", - цитируют Бабаева "Известия".
Теги: Бабаев ЦСКА
Сегодня, 10:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
8
(0)
№8 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 13:41) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Гинер ничем не брезгует,когда еще теперь аншлаг соберётся в загоне
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№7 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 12:16) #
  • -7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урал
правильное решение,пусть все увидят сколько самых шкурных шкур среди болельщиков свинарника...

ну как на вкус ослиный белок?


--------------------
щегол стал официальным ртом Газпрома
Регистрация: 26.10.2016 [жалоба]
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:49) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Правдоруб
Я и смотрю, что это Гинер дал команду Гончаренко, играть по схемам Бердыева... Значит и у ЦСКА все те же 10 в воротах ??? Позорники кабинетные.

Ясно все с тобой smile


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: Правдоруб Казань - Санкт-Петербург (Сегодня, 11:41) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Рубин»
cska1971,
У спартачей другие цвета - бело-красных платочков для соплей. А вот у ЦСКА полный инт..м - наверно дизайнер спецом, цветовой гаммой формы армейского легиона , прикололся, показав народу принадлежность клуба к определенным категориям с...с баталий... Ну а смотреть отвратный футбол от этих кроликов, еще со времен Слуцкого, без горячительного снотворного НЕЛЬЗЯ.

serega_user,
Я и смотрю, что это Гинер дал команду Гончаренко, играть по схемам Бердыева... Значит и у ЦСКА все те же 10 в воротах ??? Позорники кабинетные.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:25) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Правдоруб
Да там другой расчет у "мудрого" решалы... Когда нужно заработать, Гинер готов злейшего врага в сидалище расцеловать... За счет спартаковских фанов, бабла срубить, да долги раздать... а потом опять грязью обливать - это в порядке вещей для босса армейского легиона с банановых островов. Не покупайтесь спартачи... тем более смотреть на убогий и тошнотворный футбол "розовых кроликов", без пустырника, не возможно.

Коварный план Гинера раскрыт laughing
P.s: уважаемый глор ТуркмЭна, который вчера за Ростов, сегодня за Рубин, но порите горячку! Наш тошнотворный футбол куда лучше вашего "10 человек в воротах и типа нападающий, что чуть поотдали от ворот"


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:05) #
  • +2
  •  (12)
online

Цитата: Правдоруб
Не покупайтесь спартачи... тем более смотреть на убогий и тошнотворный футбол "розовых кроликов", без пустырника, не возможно.


Розовые кролики вчера в Тушино играли...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№2 Написал: Правдоруб Казань - Санкт-Петербург (Сегодня, 10:53) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Рубин»
Урал,
Да там другой расчет у "мудрого" решалы... Когда нужно заработать, Гинер готов злейшего врага в сидалище расцеловать... За счет спартаковских фанов, бабла срубить, да долги раздать... а потом опять грязью обливать - это в порядке вещей для босса армейского легиона с банановых островов. Не покупайтесь спартачи... тем более смотреть на убогий и тошнотворный футбол "розовых кроликов", без пустырника, не возможно.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 10:42) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
правильное решение,пусть все увидят сколько самых шкурных шкур среди болельщиков свинарника...
Регистрация: 9.01.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.