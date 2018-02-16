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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Фанаты киевского "Динамо" напали на россиян в Афинах (7)
Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после еврокубковых матчей на этой неделе.
Победа "Локомотива" над "Ниццей" (3:2) и ничья ЦСКА с "Црвеной Звездой" (0:0) позволили увеличить отрыв на 0,267 балла.
Россия располагается на 6-й позиции (50,782), в активе идущей седьмой Португалии 45,748 балла. Пятое место занимает Франция (53,915).
Напомним, шестое место в рейтинге по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне-2019/20.
eurocups.ru
Победа "Локомотива" над "Ниццей" (3:2) и ничья ЦСКА с "Црвеной Звездой" (0:0) позволили увеличить отрыв на 0,267 балла.
Россия располагается на 6-й позиции (50,782), в активе идущей седьмой Португалии 45,748 балла. Пятое место занимает Франция (53,915).
Напомним, шестое место в рейтинге по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне-2019/20.
eurocups.ru
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