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Россия оторвалась от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после еврокубковых матчей на этой неделе.

Победа "Локомотива" над "Ниццей" (3:2) и ничья ЦСКА с "Црвеной Звездой" (0:0) позволили увеличить отрыв на 0,267 балла.

Россия располагается на 6-й позиции (50,782), в активе идущей седьмой Португалии 45,748 балла. Пятое место занимает Франция (53,915).

Напомним, шестое место в рейтинге по итогам сезона даст право России вновь заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы в сезоне-2019/20.

eurocups.ru
Сегодня, 10:41
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№4 Написал: Коляс Благовещенск (Сегодня, 13:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: fartovij
Цитата: gall77
А смысл, с такой игрой. Надо лимит ужечточать


Нужно наоборот отменить этот лимит, чтобы у российских игроков был резон развиваться

Совсем отменять тоже нельзя, в ФНЛ не особо разовьёшься.
Регистрация: 12.02.2014 [жалоба]
№3 Написал: Sergeevich (Сегодня, 13:02) #
  • +1
  •  (1)

Цитата: gall77
А смысл, с такой игрой. Надо лимит ужечточать

Чтобы вообще не играть в еврокубках)
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: fartovij Иваново (Сегодня, 12:19) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Анжи»
Цитата: gall77
А смысл, с такой игрой. Надо лимит ужечточать


Нужно наоборот отменить этот лимит, чтобы у российских игроков был резон развиваться


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Анжи
Арсенал
Реал
Регистрация: 29.01.2013 [жалоба]
№1 Написал: gall77 Северо-Запад (Сегодня, 10:53) #
  • +4
  •  (4)

А смысл, с такой игрой. Надо лимит ужечточать


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FC Darmstadt 98
Регистрация: 29.01.2009 [жалоба]
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