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Борис Игнатьев: "Спартак" сам наступил на свои грабли в обороне

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что игроки "Спартака" своими ошибками сами помогли "Атлетику" (1:3) выиграть в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

"Нельзя сказать, что "Атлетик" переиграл "Спартак". Это москвичи сами наступили на свои грабли в обороне в который раз. Было много групповых и индивидуальных ошибок. Все три мяча испанцев - это не продукт того, что они создали, а проблема самих спартаковцев. Ничего сверхнормативного соперник "Спартаку" не показал, но в обороне москвичи сыграли неудачно.

Нет смысла перечислять персоналии, говорить, кто ошибался, так как главное другое. У наших команд до матчей еврокубков не было официальной игровой практики, где нужно доставать внутренние ресурсы, где нужно быть готовым к агрессии соперника.

"Спартак" к этому пока не привык по естественным причинам, но показывал хорошее движение и готовность. В ответном матче шансы на общий успех есть, но будет очень сложно", - передает слова Игнатьева "Р-Спорт".
Теги: Игнатьев Спартак
Сегодня, 10:57
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