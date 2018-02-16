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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Ташуев: "Спартак" пропустил дворовые голы из детского футбола
Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал первый матч "Спартака" с "Атлетиком" из Бильбао (1:3) в 1/16 финала Лиги Европы.
"Порвалось там, где было тонко. Мне кажется, нельзя было перед этим матчем прессе, специалистам и самим спартаковцам акцентировать внимание на том, что у них в обороне проблемы, в обороне проблемы, в обороне проблемы… Игроки всё это читают - в результате ощущают высокое давление, боятся ошибиться и так далее.
"Спартак" не был как следует настроен на игру и выглядел нецелостно. С другой стороны, такие неудачные матчи бывают у любой команды. "Порту" в Лиге чемпионов дома проиграл "Ливерпулю" 0:5. Сыграй они друг с другом ещё раз пять - и такого счёта больше не будет.
"Спартак" - достаточно амбициозная команда с хорошим подбором игроков, особенно в группе атаки. Будем надеяться, что звёзды сложатся таким образом, что "Спартаку" в Испании будет сопутствовать удача.
Главное - серьёзно настроиться на бой, дерзать, не бояться и играть правильно. Не давать Адурису в простейшей ситуации выходить один на один и не пропускать дворовые голы из детского футбола", - цитирует Ташуева "Спорт уик-энд".
"Порвалось там, где было тонко. Мне кажется, нельзя было перед этим матчем прессе, специалистам и самим спартаковцам акцентировать внимание на том, что у них в обороне проблемы, в обороне проблемы, в обороне проблемы… Игроки всё это читают - в результате ощущают высокое давление, боятся ошибиться и так далее.
"Спартак" не был как следует настроен на игру и выглядел нецелостно. С другой стороны, такие неудачные матчи бывают у любой команды. "Порту" в Лиге чемпионов дома проиграл "Ливерпулю" 0:5. Сыграй они друг с другом ещё раз пять - и такого счёта больше не будет.
"Спартак" - достаточно амбициозная команда с хорошим подбором игроков, особенно в группе атаки. Будем надеяться, что звёзды сложатся таким образом, что "Спартаку" в Испании будет сопутствовать удача.
Главное - серьёзно настроиться на бой, дерзать, не бояться и играть правильно. Не давать Адурису в простейшей ситуации выходить один на один и не пропускать дворовые голы из детского футбола", - цитирует Ташуева "Спорт уик-энд".
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