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Сергей Ташуев: "Спартак" пропустил дворовые голы из детского футбола

Российский тренер Сергей Ташуев прокомментировал первый матч "Спартака" с "Атлетиком" из Бильбао (1:3) в 1/16 финала Лиги Европы.

"Порвалось там, где было тонко. Мне кажется, нельзя было перед этим матчем прессе, специалистам и самим спартаковцам акцентировать внимание на том, что у них в обороне проблемы, в обороне проблемы, в обороне проблемы… Игроки всё это читают - в результате ощущают высокое давление, боятся ошибиться и так далее.

"Спартак" не был как следует настроен на игру и выглядел нецелостно. С другой стороны, такие неудачные матчи бывают у любой команды. "Порту" в Лиге чемпионов дома проиграл "Ливерпулю" 0:5. Сыграй они друг с другом ещё раз пять - и такого счёта больше не будет.

"Спартак" - достаточно амбициозная команда с хорошим подбором игроков, особенно в группе атаки. Будем надеяться, что звёзды сложатся таким образом, что "Спартаку" в Испании будет сопутствовать удача.

Главное - серьёзно настроиться на бой, дерзать, не бояться и играть правильно. Не давать Адурису в простейшей ситуации выходить один на один и не пропускать дворовые голы из детского футбола", - цитирует Ташуева "Спорт уик-энд".
Теги: Ташуев Спартак
Сегодня, 11:15
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(1)
№8 Написал: pasha Киров (Сегодня, 13:33) #
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  •  (1)
online

Цитата: Бауэр
и в тоже время показав классную игру с Зенитом

Лукавишь...игра с Зенитом не была классной...А в конце так тянули время, что загольные ржали...Про ЦСКА сказать не могу, не видел, а ориентироваться на счёт - глупо.Спартак вчера играл, как минимум , не хуже басков.
А кто не видел имеют право сказать,что 1:3 это убили Спартак не напрягаясь, но ведь это не так???


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И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№7 Написал: safonas (Сегодня, 13:33) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Бауэр
Спартак - это творчество! Общество не обманешь, наш народ любит душой и сердцем, а не мозгом, прагматизм это не наш конек, лучше доставить массу негатива нам при проигрыше Зениту 5:1, с треском провалиться с Ливером 7:0 и в тоже время показав классную игру с Зенитом и ЦСКА 3:1 и 3:0, ну не любим мы игру на результат, поэтому Спартак - это Спартак, а не ЦСКА, Динамо и уж тем более не Зенит! Ставим минусы ;)

ну от чего же, по сути все правильно написали, потому и зовут сектантами...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№6 Написал: 27alishka Санкт-Петербург (Сегодня, 13:09) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Анжи»
И и сейчас не могу понять как так получилось? Спартак не плохо смотрелся мне понравилась их атака. Так рвались в перед что за оборону забыли )есть еще игра Поросята должны забыть об этой игре, и порезать свой футбол. Удачи.
Регистрация: 19.03.2013 [жалоба]
№5 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VitL
несколько лет назад, чтобы навести порядок в защите, взяли специального тренера по защите - Массимо Каррера.

ныне это наш главный тренер. А в защите - по прежнему бардак. Может нанять нового тренера по защите?

Нужен тренер по нападению,чтобы Каррера смог сконцентрироваться на защите.В идеале бы кого то из наших тренереов бы взять


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№4 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:50) #
  • -3
  •  (3)

Цитата: VitL
несколько лет назад, чтобы навести порядок в защите, взяли специального тренера по защите - Массимо Каррера.

ныне это наш главный тренер. А в защите - по прежнему бардак. Может нанять нового тренера по защите?


Бердыева? sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№3 Написал: Роберто (Сегодня, 12:41) #
  • -2
  •  (4)

какая команда такие и голы
Регистрация: 24.11.2017 [жалоба]
№2 Написал: Бауэр Москва (Сегодня, 12:36) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Спартак - это творчество! Общество не обманешь, наш народ любит душой и сердцем, а не мозгом, прагматизм это не наш конек, лучше доставить массу негатива нам при проигрыше Зениту 5:1, с треском провалиться с Ливером 7:0 и в тоже время показав классную игру с Зенитом и ЦСКА 3:1 и 3:0, ну не любим мы игру на результат, поэтому Спартак - это Спартак, а не ЦСКА, Динамо и уж тем более не Зенит! Ставим минусы ;)


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Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
№1 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 12:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
несколько лет назад, чтобы навести порядок в защите, взяли специального тренера по защите - Массимо Каррера.

ныне это наш главный тренер. А в защите - по прежнему бардак. Может нанять нового тренера по защите?
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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