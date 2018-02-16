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"Газпром" продлил контракт с Лигой чемпионов

”Газпром” продлил спонсорский контракт с Лигой чемпионов на три года, передает пресс-служба УЕФА.

- "Газпром" является ценным партнером Лиги чемпионов с 2012 года, и мы рады, что наши отношения продлятся еще три сезона. ”Газпром” не только лидер в своем деле, у компания большое наследие в футболе.

Мы ждем развития наших отношений в новом цикле Лиги чемпионов", - заявил маркетинговый директор УЕФА Гай-Лоранй Эпстайн.
Сегодня, 12:04
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№6 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 13:39) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
А кроме Лиги чемпионов сколько европейских клубов спонсирует газпром, какая польза от этого стране и сколько народных денег тратит в год гозпром кто нибудь может сказать? Не скажут, они же НЕПРИКАСАЕМЫЕ.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
№5 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 13:29) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
значит зенит снова без ЛЧ smile
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 13:17) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Они нам в Крыму в футбол играть запрещают,а мы ЛЧ спонсируем.Спонсируем именно мы,из нашего кармана и зачем?Одно дело продавать машины или макароны в условиях конкуренции,тогда действительно реклама нужна,совсем другое качать газ который купят и так.
Хотя причина есть,чтоб глаза на безумные траты закрывали.И шарики при жеребьёвке грели.


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Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 13:14) #
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ну теперь питерские точно дальше пройдут)


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: Правдоруб Казань - Санкт-Петербург (Сегодня, 12:34) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Рубин»
А условием продления контракта, было вчерашнее лояльное судейство арбитра из братской Страны, и гарантированный выход в следующий раунд ЛЕ, с помощью все тех же свистунов, в Питере в ответной встрече, наверно. Какой прекрасный вечер был вчера, уважаемые... ДВА "великих" клуба с огромным адм. ресурсом в России, а один еще и в Европе, унижены по полной программе. О федуновских кабинетных чемпионах уже много сказано... А вот питеские вчера, впрочем, как и всегда в Европе, были мальчика для битья... зарубежная пресса правильно описала ситуацию - "... стыдно было смотреть на это избиение младенца.." и это при том, что словенский арбитр откровенно свистел в пользу Газпрома.." . А помните объяснения господина Фурсенко о трудностях "Зенита" в чемпионате - "...просто "Зенит" всегда играет в атакующий футбол, а его соперники всей командой стоят у своих ворот.."... и потом, всех ошарашивший, призыв того же функционера, страдающего манией величия, ко всем клуба России - "давайте, как Зенит" и "Спартак", играть только в атаку..". И что же мы увидели ВЧЕРА в Глазго, не подскажете ? Соотношение времени владения мячом около 70 на 30, разница ударов, в том числе в створ, в ТРИ раза больше у хозяев... а бесконечные безадресные выносы, в панике, мяча, лишь бы побыстрее избавиться от него и не накосячить, вообще вызывали истеричный смех у болельщиков, попивавших пиво в барах Питера, Москвы и остальной России. Не понимаю, господа... как это все словоблудие и постоянные унижения дочки Газпрома, при любом, залетном за баблом, именитом тренере, терпит Миллер и руководители Страны в Москве ? Сколько бабла народного вбухивают и все в топку... А трансферный баланс этого года у питерских, согласно трансфермаркт, знаете какой ? МИНУС 79 миллиона евриков... И НИКАКОЙ ФФП от УЕФА их не беспокоит... наверно, спонсорство УЕФА спасает, да ? Стыдно, ей богу.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Clover (Сегодня, 12:18) #
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online

Питерские детдома горячо поддержали иннициативу и уже выказали готовность построить еще пару толчек-арен. Бомжешляпа покуда пребывает в растеренности - то ли вспомнить, что ему было стыдно(с) за то, что клуб украл стадион у детдомов, толи вспомнить, что бомжешляпе забашляли за торговлю лицом на открытии украденого стадиона


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Примерно так же как болото - болею за российские клубы в еврокубках
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
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