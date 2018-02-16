"Ахмат" взял в аренду вратаря из Смоленка

"Ахмат" подписал контракт в вратарем Александром Шепляковым. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона с правом последующего выкупа.



Александру Шеплякову 21 год. В текущем сезоне провел за команду ЦРФСО (Смоленск) 14 матчей. Рост вратаря 2 метра, вес 90 кг. pic.twitter.com/I7TkDD1kxT — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) February 16, 2018

"Ахмат" подписал контракт с вратарем Александром Шепляковым. Футболист переедет в Грозный на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа.В текущем сезоне 21-летний Шепляков выступал за команду ЦРФСО (Смоленск) во втором российском дивизионе зоны "Запад".