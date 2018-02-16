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"Ахмат" взял в аренду вратаря из Смоленка

"Ахмат" подписал контракт с вратарем Александром Шепляковым. Футболист переедет в Грозный на правах аренды до конца сезона с правом последующего выкупа.

В текущем сезоне 21-летний Шепляков выступал за команду ЦРФСО (Смоленск) во втором российском дивизионе зоны "Запад".

Теги: Ахмат Трансферы
Сегодня, 12:29
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