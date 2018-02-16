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Дмитрий Селюк: Семин создал коллектив не тратя деньги, как это делают в "Спартаке" и "Зените"

Агент Дмитрий Селюк высказался относительно победы "Локомотива" над "Ниццей" в Лиге Европы.

"Так как я стоял у истоков наблюдения за "Ниццей" и распознавания всех тонкостей игры этого клуба, то, естественно, еще в декабре поделился с Юрием Палычем своим мнением. Как оказалось, мое мнение было правильным. Более того, если бы не грубая ошибка Виталия Денисова и не совсем впечатляющая игра Коломейцева, то я думаю, что "Локомотив" уже ступил бы в 1/8 финала не одной, а двумя ногами.

Заслуга Палыча в том, что коллектив остался тот же. Он никого не брал, кого бы ему ни навязывали. Например, Марковича, не игравшего более полугода в "Ливерпуле".

Семин решил продолжать своими силами, своим коллективом. Палыч доказал всем, что он достойный тренер, причем не тратя деньги так, как это делают в "Спартаке" и "Зените". А некоторые списывали Палыча в утиль", - цитирует Селюка Sport24.
Теги: Селюк Локомотив Семин
Сегодня, 12:56
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№6 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 13:43) #
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online

Цитата: Одиссей
Не узнаю Селюка - обычно он рекламирует свое черное дерево,а тут на тебе переключился на Семина


Ну так, сначала нужно Семина подготовить, затем черное дерево предлагать... ))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№5 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 13:41) #
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Болеет за:
«Химки»
Пля эти Одиссей и всякая куэта, шушера пля для которых главное кто что сказал..

"Локо" в начале сезона не на что не когда не претендует,если б у них были бы в планах быть первым в ПЛ и успешно играть в Лиге чемпионов,в лиге Евро,то они не Семина пригласили бы и не Фарфана купили бы, это так к слову,и слова президента клуба,нет денег и потому пригласили Семина не мои слова.Кроме этого конечно деньги в клуб вкладывались бы гораздо больше,если они претендовали бы на свою жизнь в футболе,как это в планах у "Спартака и особенно у "Зенита".. тем не менее в успехах Локо" глупо не отмечать тренерскую работу самого Семина.Убирает с команды лидера и капитана Самедова,Майкона,когда дефицит нападающих в команде,основного защитника и так же капитана Шишкина,Янбаева,которого в свое время сам взял с "Кубани", при этом дефицит и на кр.защитников,а,он от них отказывается.долго не играл и Гилерме, Чорлука до сих пор не играет,Ари пол года не играл,но у Семина команда конфетка на этот сезон.Фарфан который в "Шальке не чем не отличался,переходит в Эмираты и там не какой,но вот оказался в "Локо" благодаря президенту клуба,там совсем не футбольные дела были,но это другая тема и вот этот Перуанский футболист звезда" ПЛ.Сколько лет Фернандеш в Локо,но последние два года,будь то другой футболист не только потому,что поменял прическу.Ну Квирквелия давно один из лучших в ПЛ,на таких у Семина нюх высший пилотаж.Денисов оказивается не все команды разваливает blush Ну и Братья Миранчуки что сохранились в команде тоже заслуга Семина.Сегодня футбол Локо" не командная игра,где механизм работает,как швейцарские часы а,команда где импровизируют очень креативные футболисты,как те же Фернандеш и Братья..или Перевод Игнатьева в защиту,на первый взгляд какой он накуй защитник,пусть даже кр.Но вот у Семина получилось...,да,как говорится "посмотри на таблицу,но мне кажется все таки "Зенит и Спартак",сильнее Локо",при этом без всяких но,желаю им чемпионства и буду очень рад особенно за Семина и Миранчуков.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№4 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:23) #
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online

когда это Федун тратил деньги? кроме стадиона
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: Поло (Сегодня, 13:18) #
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инфа для лохов))) То есть, что у Чорлуки личка 4 млн, например, и Локо обязнн для начала выйти на ФФП, думает, все забыли?)
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 13:07) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
еще в декабре поделился с Юрием Палычем своим мнением. Как оказалось, мое мнение было правильным.

Спасибо Селюку за советы, Станиславу Сухине, что в перерыве вправил мозги румынскому судье и немножко Палычу. satisfied


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

Kytarba, нарик што-ле?
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 13:01) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Не узнаю Селюка - обычно он рекламирует свое черное дерево,а тут на тебе переключился на Семина,хотя тот в его рекламе явно не нуждается. laughing
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
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