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Тони Кроос рискует пропустить матч с "ПСЖ"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос может не сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ", сообщает Marca.

Хавбек получил повреждение связок колена в первой встрече с парижанами (3:1). Напомним, что встреча состоится 6 марта в Париже.
Теги: Кроос Реал ПСЖ
Вчера, 22:35
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