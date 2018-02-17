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Марио Балотелли стал лучшим бомбардиром "Ниццы" в 21-м веке

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли, забив два гола в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Локомотивом" (2:3), вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров клуба в XXI веке.

На счету итальянца 38 голов, передает пресс-служба клуба.

В пятерку лучших снайперов "Ниццы" в нынешнем столетии также входят Дарио Цвитанич (36 голов), Алассан Плеа (34), Лоик Реми (30) и Бакари Коне (29).
Теги: Балотелли Ницца
Сегодня, 10:42
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