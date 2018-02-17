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Федор Смолов - лучший форвард "Краснодара" за 10-летнюю историю

Нападающий сборной России Федор Смолов вошел в сборную десятилетия "Краснодара".

Лучший бомбардир в истории "быков" получил 68% голосов болельщиков.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

вратарь - Андрей Дикань;

защитники - Виталий Калешин, Сергей Петров, Андреас Гранквист, Александр Мартынович;

полузащитники - Маурисио Перейра, Павел Мамаев, Юрий Газинский;

нападающие - Вандерсон, Жоаозиньо, Федор Смолов.

ФК "Краснодар"
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 11:25
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№2 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 13:38) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Kytarba,
поддерживаю
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:23) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Химки»
Обожаю этот футбольный клуб. Он - порождение нашего времени, то есть, современный и креативный, впрочем, как и его создатель и владелец Галицкий и его помощник Хашиг. Уважаю таких людей - умных и с хорошим вкусом. Кстати, всегда обращал внимание в этом смысле на бывшего тренера команды, Олега Кононова. Элегантный, к тому же, и как тренер, высокого уровня..Такой же продвинутый в этом вопросе и футболист Смолов, но его в основном видим в футбольной форме..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
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