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Жозе Моуринью: в связи с предстоящим уходом Кэррика "МЮ" понадобится полузащитник

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что ему потребуется новый центральный полузащитник.

"В связи с предстоящим уходом Кэррика нам понадобится полузащитник. Нам не нужны новые форварды или вингеры, а вот полузащитник нужен.

Шансы Мактомини? Он уже давно тренируется с основной командой. Он не свалился с луны, а тренировался с нами в прошлом сезоне, прошел летом предсезонку. Мы постоянно привлекаем молодежь", – передает слова Моуринью Sky Sports.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 12:10
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