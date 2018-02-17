Жозе Моуринью: в связи с предстоящим уходом Кэррика "МЮ" понадобится полузащитник

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что ему потребуется новый центральный полузащитник."В связи с предстоящим уходом Кэррика нам понадобится полузащитник. Нам не нужны новые форварды или вингеры, а вот полузащитник нужен.Шансы Мактомини? Он уже давно тренируется с основной командой. Он не свалился с луны, а тренировался с нами в прошлом сезоне, прошел летом предсезонку. Мы постоянно привлекаем молодежь", – передает слова Моуринью Sky Sports.