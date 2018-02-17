Унаи Эмери высказался в поддержку Неймара

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери высказался об игре форварда парижской команды Неймара, которого критиковали после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3)."Неймар провел отличный матч. Он старался и работал, чтобы изменить ход матча.В ответном матче он может сыграть лучше, учесть определенные детали, уверен, здесь, у нас дома, он покажет всем, насколько он хорош", - приводит слова Эмери Goal.