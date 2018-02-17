Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Унаи Эмери высказался в поддержку Неймара

Главный тренер "ПСЖ" Унаи Эмери высказался об игре форварда парижской команды Неймара, которого критиковали после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).

"Неймар провел отличный матч. Он старался и работал, чтобы изменить ход матча.

В ответном матче он может сыграть лучше, учесть определенные детали, уверен, здесь, у нас дома, он покажет всем, насколько он хорош", - приводит слова Эмери Goal.
Теги: Эмери ПСЖ Неймар
Сегодня, 12:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.