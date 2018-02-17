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"Амкар" проведет спарринг с "Динамо" СПб

"Амкара" назвал соперника в заключительном контрольном матче зимних сборов.

19 февраля пермский клуб встретится с "Динамо СПБ", занимающим пятое место в таблице Футбольной национальной лиги. После завершения этой игры подопечные Гаджи Гаджиева отправятся в аэропорт.

На 18 февраля у "Амкара" запланирован спарринг батумским "Динамо".

ФК "Амкар"
Теги: Амкар
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