"Амкар" проведет спарринг с "Динамо" СПб

"Амкара" назвал соперника в заключительном контрольном матче зимних сборов.19 февраля пермский клуб встретится с "Динамо СПБ", занимающим пятое место в таблице Футбольной национальной лиги. После завершения этой игры подопечные Гаджи Гаджиева отправятся в аэропорт.На 18 февраля у "Амкара" запланирован спарринг батумским "Динамо".