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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Амкар" проведет спарринг с "Динамо" СПб
"Амкара" назвал соперника в заключительном контрольном матче зимних сборов.
19 февраля пермский клуб встретится с "Динамо СПБ", занимающим пятое место в таблице Футбольной национальной лиги. После завершения этой игры подопечные Гаджи Гаджиева отправятся в аэропорт.
На 18 февраля у "Амкара" запланирован спарринг батумским "Динамо".
ФК "Амкар"
19 февраля пермский клуб встретится с "Динамо СПБ", занимающим пятое место в таблице Футбольной национальной лиги. После завершения этой игры подопечные Гаджи Гаджиева отправятся в аэропорт.
На 18 февраля у "Амкара" запланирован спарринг батумским "Динамо".
ФК "Амкар"
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