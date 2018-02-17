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Сборная России поздравила тренера по физподготовке Паулино Гранеро с днем рождения

Пресс-служба сборной России поздравил тренера команды по физподготовке Паулино Гранеро с днем рождения.

Испанскому специалисту сегодня исполнилось 48 лет.

Теги: Сборная России
Сегодня, 13:26
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