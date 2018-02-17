Сборная России поздравила тренера по физподготовке Паулино Гранеро с днем рождения

Пресс-служба сборной России поздравил тренера команды по физподготовке Паулино Гранеро с днем рождения.Испанскому специалисту сегодня исполнилось 48 лет.