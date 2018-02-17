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РФС доволен состоянием поля перед матчем "Крылья Советов" - "Спартак"

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов рассказал о состоянии поля на стадионе "Металлург" в Самаре, где 28 февраля пройдет матч 1/4 финала Кубка России "Крылья Советов" - "Спартак".

"Переживания, само собой, есть, но поле ровное, зеленое, где-то есть молодая поросль, но еще есть 12 дней, все в работе. Сейчас поле накрыто, под пленкой 13 градусов. Думаю, все должно быть нормально, но мы, само собой, свои рекомендации высказали.

Они перестелили газон, пропесковали, и теперь он не "плывет", как было в последние годы. Сейчас главное, чтобы дернина набрала силу. На остальных стадионах искусственные покрытия. Главное, чтобы общая атмосферная погода не опустилась до минус 15-20 градусов", - передает слова Куликова ТАСС.
Теги: Крылья Советов
Сегодня, 13:29
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