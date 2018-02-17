Новости партнеров

Диего Перотти: "Рома" возвращается в гонку за Скудетто

Нападающий "Ромы" Диего Перотти прокомментировал победу над "Удинезе" (2:0) в 25-м туре чемпионата Италии.

"Мы медленно возвращаемся на путь, который потеряли. У нас три победы подряд. Мы не должны ошибаться. Нам не надо думать, что мы сделали что-то важное. Нам стоит думать о чемпионате. Мы возвращаемся в гонку за Скудетто", - цитирует футболиста TMW.
Теги: Рома Удинезе
Вчера, 23:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.