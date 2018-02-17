Диего Перотти: "Рома" возвращается в гонку за Скудетто

Нападающий "Ромы" Диего Перотти прокомментировал победу над "Удинезе" (2:0) в 25-м туре чемпионата Италии."Мы медленно возвращаемся на путь, который потеряли. У нас три победы подряд. Мы не должны ошибаться. Нам не надо думать, что мы сделали что-то важное. Нам стоит думать о чемпионате. Мы возвращаемся в гонку за Скудетто", - цитирует футболиста TMW.