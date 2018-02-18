Ромелу Лукаку 4-й сезон подряд забивает на клубном уровне более 20 голов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку оформил дубль в матче Кубка Англии против "Хаддерсфилда" (2:0).Эти голы стали для бельгийца 19-м и 20-м за клуб в текущем сезоне во всех турнирах. Форвард уже четвертый сезон подряд забивает на клубном уровне 20 или больше мячей.