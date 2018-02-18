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"Интер" на выезде уступил "Дженоа"

В матче 25-го тура чемпионата Италии "Интер" на выезде уступил "Дженоа" - 0:2.

Чемпионат Италии

25 тур

"Дженоа" – "Интер" 2:0

Голы: Раноккия, 45 (авто.), Пандев, 59

"Дженоа": Перин, Жуканович, Сполли, Россеттини, Рози, Бертолаччи, Беса (Омеонга, 56), Хильемарк, Лашальт, Галабинов (Лападула, 77), Пандев (Лазович, 80)

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, Канселу, Раноккия, Д'Амброзио, Фалеро (Рафинья 62), Гальярдини, Валеро (Брозович, 76), Кандрева (Пинамонти, 77), Карамо, Эдер

Предупреждения: Раноккия, 27
Теги: Дженоа Интер
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