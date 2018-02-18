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"Брюгге" сыграл вничью с "Генком", Габулов остался в запасе

"Брюгге" на своем поле сыграл вничью с "Генком" в матче 27-го тура чемпионата Бельгии - 2:2.

Российский вратарь хозяев Владимир Габулов всю встречу провел на скамейке запасных.
Теги: Брюгге Генк
Сегодня, 01:15
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