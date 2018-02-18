"Брюгге" сыграл вничью с "Генком", Габулов остался в запасе

"Брюгге" на своем поле сыграл вничью с "Генком" в матче 27-го тура чемпионата Бельгии - 2:2.Российский вратарь хозяев Владимир Габулов всю встречу провел на скамейке запасных.