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"Валенсия" на выезде обыграла "Малагу"

"Малага" на своем поле уступила "Валенсии" в матче 24-го тура чемпионата Испании (1:2).

Чемпионат Испании

24-й тур

"Малага" – "Валенсия" – 1:2

Голы: Идейе, 27 (1:0). Кокелен, 80 (1:1). Парехо, 85 – с пенальти (1:2).

"Малага": Роберто, Росалес, Микель, Эрнандес, Диего Гонсалес, Итурра, Чори Кастро (Ролан, 83), Ресио (Ласен, 73), Лестьенн (Кеко, 68), Идейе, Эн-Несири.

"Валенсия": Нету, Хосе Гайя, Мурильо, Габриэл Паулиста, Везу, Парехо, Кокелен, Солер (Торрес, 80), Вьетто (Родриго, 60), Мина (Дзадза, 61), Гонсалу Гедеш.

Предупреждения: Мурильо, 33. Итурра, 62. Кокелен, 70. Парехо, 75. Чори Кастро, 75. Солер, 77.
Теги: Малага Валенсия
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