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Андреа Раноккиа: первый автогол за 186 матчей - не так уж и плохо

Защитник "Интера" Андреа Раноккиа поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата Италии против "Дженоа" (0:2).

"Когда-нибудь я должен был забить в свои ворота, и я ничего не могу с этим поделать. Я думаю, первый автогол за 186 игр – не так уж плохо, хотя лучше, если бы его не было вообще", - цитирует Раноккию Mediaset Premium.
Теги: Раноккия Интер Дженоа
Сегодня, 10:54
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