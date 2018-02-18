Андреа Раноккиа: первый автогол за 186 матчей - не так уж и плохо

Защитник "Интера" Андреа Раноккиа поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата Италии против "Дженоа" (0:2)."Когда-нибудь я должен был забить в свои ворота, и я ничего не могу с этим поделать. Я думаю, первый автогол за 186 игр – не так уж плохо, хотя лучше, если бы его не было вообще", - цитирует Раноккию Mediaset Premium.