Виссам Бен-Йеддер: три очка были для нас важными

Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер прокомментировал победу над "Лас-Пальмасом" (2:0) в 24-м туре чемпионата Испании."Мы знали, что нас ждет очень сложный матч. Каждый матч сложен по-своему. Три очка были для нас важными. Мы счастливы. Мы сделали все, чтобы победить "Лас-Пальмас", - цитирует футболиста beIN Sports.