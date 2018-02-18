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Виссам Бен-Йеддер: три очка были для нас важными

Нападающий "Севильи" Виссам Бен-Йеддер прокомментировал победу над "Лас-Пальмасом" (2:0) в 24-м туре чемпионата Испании.

"Мы знали, что нас ждет очень сложный матч. Каждый матч сложен по-своему. Три очка были для нас важными. Мы счастливы. Мы сделали все, чтобы победить "Лас-Пальмас", - цитирует футболиста beIN Sports.
Теги: Севилья Лас-Пальмас
Сегодня, 11:16
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