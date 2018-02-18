"Ювентус" оштрафовал Леандро Фернандеса за неприличный жест в сторону болельщиков "Торино"

"Ювентус" оштрафовал 19-летнего полузащитника Леандро Фернандеса за неприличный жест в сторону болельщиков "Торино", сообщает Sky Sport.Это произошло по итогам матча молодежных команд, который выиграл "Ювентус" (1:0).Фернандес показал болельщикам средний палец после единственного гола, забитого Арнелем Якуповичем.