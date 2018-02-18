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"Ювентус" оштрафовал Леандро Фернандеса за неприличный жест в сторону болельщиков "Торино"

"Ювентус" оштрафовал 19-летнего полузащитника Леандро Фернандеса за неприличный жест в сторону болельщиков "Торино", сообщает Sky Sport.

Это произошло по итогам матча молодежных команд, который выиграл "Ювентус" (1:0).

Фернандес показал болельщикам средний палец после единственного гола, забитого Арнелем Якуповичем.

"Ювентус" оштрафовал Леандро Фернандеса за неприличный жест в сторону болельщиков "Торино"
Теги: Ювентус Торино
Сегодня, 11:13
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