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ЦСКА поздравил Бибраса Натхо с днем рождения

ЦСКА поздравил полузащитника Бибраса Натхо с днем рождения.

Сегодня израильскому хавбеку исполнилось 30 лет. За ЦСКА он выступает с 2014 года.

Теги: ЦСКА Натхо
Сегодня, 13:22
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